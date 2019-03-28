З банку "Київська Русь" вивели 42 млн за допомогою бабусі

Керівництво банку "Київська Русь" продало нерухомість в Борисполі за 42 млн гривень перед введенням тимчасової адміністрації з допомогою бабусі.

Про це розповіла директор департаменту розслідування протиправних діянь ФГВФО Катерина Мисник, йдеться в прес-релізі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Зокрема, покупцем виявилася 86-річна жінка, паспортні дані та ІНН якої використовувалися під час процедури купівлі-продажу. Реєстрація права власності на об'єкт відбулася майже опівночі за добу до введення тимчасової адміністрації.

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Розрахунок здійснювався грошима старенької, які перебували на її рахунку, але були предметом забезпечення за кредитними зобов'язаннями позичальника банку – ТОВ "Компанія "Вища школа реклами". За згодою банку кошти були виведені з-під застави і спрямовані на оплату майна. Зараз тривають судові процеси за визнанням цих угод фейковий.

Виведення активів через фіктивні або підставні суб'єкти господарювання активно проводився шляхом кредитування. Банк видав кредити на 1,28 млрд грн, що становить приблизно третину портфеля установи. Частина видавалася під заставу цінних паперів, вартість яких становила 468 млн грн, а оцінна склала близько 100 тис. Грн.

Банк "Київська Русь" Forbes

Сміттєві цінні папери використовувалися для виведення коштів з банку або надання банку в якості застави по кредитах. З-під застави виводилося високоліквідне забезпечення у вигляді нерухомості та майнових прав.

Велике збиток був нанесений шляхом виведення коштів з кореспондентського рахунку Meinl Bank Aktiengesellschaft в розмірі 1 млрд грн ($ 44 млн). У липні 2015 року було списано гроші в рахунок виконання зобов'язань і погашення боргу компанії-нерезидента, кінцевим бенефіціаром і фактичним власником якої був засновник банку – Віктор Братко.

"Ще однією особливістю є те, що шахрайські дії здійснював не тільки топ-менеджмент банку, але і керівники окремих відділень. Зокрема, директор і завідувач каси одного з відділень підробили документи на видачу готівки карткових рахунків на близько 500 клієнтів. Таким чином, було викрадено 14 млн грн ", – сказано в сообщзеніі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в лютому стало відомо, що Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує кримінальну справу про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків. Зокрема, з "Київська Русь" вивели 44 млн доларів.

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