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"Якщо зі мною щось трапиться": Гонтарева заявила про погрози Коломойського

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Ексглава НБУ Валерія Гонтарева заявила, що олігарх Ігор Коломойський погрожує їй.

Про це вона повідомила в інтерв'ю Громадському і BBC-Україна, зазначивши, що олігарх повернувся в Україну й продовжив надсилати їй погрози.

"Ви знаєте, що в країну повернулася не тільки злочинна влада Януковича, з якою ми боролися. А й один із олігархів, який постійно мені погрожує. Це дуже погано, що він повернувся. Погано для мене і для країни. Особисто мені він погрожує. В інтерв'ю Коломойський заявив, що якщо я не повернуся в Україну, то він мене вивезе у приватному порядку. Англійською це — kidnapping. Це злочин на території Великобританії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб всі знали чому", — сказала Гонтарева.

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Коломойський і Гонтарева

Коломойський і Гонтарева

За її словами, з Коломойським до націоналізації ПриватБанку вона зустрічалася до 20 разів. Востаннє особисто бачила його в ніч перед націоналізацією установи: "Це була знаменита ніч, коли зібралася велика частина Кабміну — міністр фінансів, зрозуміло, прем'єр-міністр, міністр юстиції, Аваков, президент. Ось у цій кімнаті я бачила Коломойського напередодні націоналізації, де йому написали лист із проханням про націоналізацію".

На запитання про рекапіталізацію інших банків, Гонтарева запевнила: до всіх банків були однакові вимоги, втім, не всі власники цих фінустанов їх виконали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коломойський повернувся в Україну в ніч на 16 травня з Ізраїлю. Він не був у нашій країні з червня 2017 року.

Раніше Національне антикорупційне бюро відкрило справу стосовно Валерії Гонтаревої через можливу недбалість у поверненні 150 млрд гривень клієнтам збанкрутілих банків.

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Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
НБУПриватБанк
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Фомин Андрей
Фомин Андрей
Да ладно! Валентину Семенюк можно было а тебя, что то случилось? Я думаю тоже случайно все будет.
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