Як не розоритися на хворобі: скільки в Україні коштує медична страховка

В Україні після реформи всі медичні послуги стануть платними. Оплачувати хірургічне втручання та лікування у профільних фахівців доведеться за встановленими державою тарифами. Приблизні ціни вже опублікувала глава профільного парламентського комітету Ольга Богомолець. Наприклад, лікування гострого холециститу коштуватиме приблизно 37 тис. грн.

За операції та складні захворювання доведеться віддати сотні тисяч гривень. Частину послуг компенсує з бюджету держава, а за решту доведеться платити з власного гаманця або за допомогою медичної страховки.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки коштуватиме медична страховка в Україні і як не зостатися ні з чим.

Медстраховка: компенсує не все

Дві з трьох медичних страховок купують роботодавці, йдеться у звіті Нацкомісії з фінпослуг. Більшість страхових компаній (СК) пропонують їм вигідніші умови, простим українцям за такий же поліс доводиться платити приблизно вдвічі більше. Страховка на одну людину в середньому коштує до 1 тис. грн на місяць. Однак далеко не кожна компанія погодиться оформити договір. OBOZREVATEL під виглядом клієнта обдзвонив найбільші страхові компанії і з'ясував, як працюють СК в Україні.

Більшість із них за 1-2 тис. грн готові гарантувати "повний пакет" медичних послуг. Найчастіше в нього не входять інфаркти та інсульти. Крім того, страховими випадками не вважають онкологічні захворювання, гепатити, ВІЛ.

"Максимальний пакет — 23 тис. грн на рік. Це у нас вважається віп-пакетом. Звичайно, онко не рахується страховим випадком. До моменту, поки не поставили діагноз", — розповідає консультант СК "Провідна". До речі, щоб поставити запитання по телефону, довелося чекати на лінії близько 19 хвилин. А сама компанія працює тільки у великих містах.

Скільки коштує страховка:

1,4 — 1,9 тис. грн на місяць

На яку суму можна лікуватися:

120 — 190 тис. грн на рік

Що не покриє страховка:

інфаркти;

інсульти;

онкологічні захворювання;

гепатити;

хірургічне втручання.

Вартість страховки залежить в першу чергу від клінік, які можна буде відвідувати за полісом. Якщо ходити тільки у державні медичні установи, можна вписатися і у 8 тис. грн за рік, у приватні клініки — від 10,4 тис. грн. Місячний платіж за максимальної страховки складе 1,9 тис. грн. У страховій компанії "Уніка" пропонують пакет за 1,6 тис. грн, а в "Інго" — 1,3 тис.

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Максимальна сума, яку можна витратити за рік із зазначеними полісами — від 120 до 190 тис. грн. Щоправда, витратити таку суму практично неможливо. "Лікар страхової компанії перевіряє практично все, що призначає терапевт", — пояснює лікар приватної клініки Маргарита Сутурян. Крім візиту до лікарні, планових оглядів, обстежень та щеплень страховка також покриває від 50% вартості призначених ліків.

Цікаво, що українці старше 65 років страховку оформити не можуть. Їм доведеться розраховувати або на власні заощадження, або на допомогу від держави. На питання, а як же застрахувати себе на випадок онкологічного захворювання, в одному з СК відповіли: "Жодна медична страховка не покриє вам онко. Можливо, на ринку є окремі компанії, які гарантують тільки такі випадки — шукайте".

Страховка здоров'я і бюджетний варіант

Найбюджетніший варіант медичної страховки, який вдалося знайти OBOZREVATEL — 300 грн на місяць. Щоправда, такий поліс більше нагадує абонемент до приватної клініки. За ці гроші можна 1 рік відвідувати конкретну медичну установу. Страховка включає — до 7 днів стаціонару, обстеження, візити до терапевта. Максимальна сума, яку можна витратити за рік — 10 тис. грн. Варто зазначити, що така страховка практично повністю відповідає державному страхуванню в рамках реформи "первинки".

Якщо, наприклад, знадобилася допомога фахівця, якого немає у зазначеній клініці, або ж у вас виявили серйозне захворювання, оплачувати доведеться з власного гаманця.

Кілька великих українських банків пропонують своїм клієнтам оформити страховку здоров'я. Отримати гроші можна отримати тільки у випадках втрати працездатності. Тобто саме лікування фінансова установа не оплачуватиме. Щомісячний платіж за такою страховкою складе близько 0,4% страхової суми. Наприклад, якщо застрахуватися на 100 тис. грн, то щомісяця доведеться платити 400 грн.

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Всю суму можна отримати лише за однієї умови — смерті клієнта. Тоді гроші перерахують найближчим родичам. Якщо, наприклад, отримати пневмонію і тимчасово втратити працездатність, банк може заплатити в середньому близько 10% страхової суми — 10 тис. грн.

Скільки коштує страховка здоров'я:

Близько 0,4% страхової суми на місяць

Коли заплатять:

Тимчасова втрата працездатності — близько 10% страхової суми;

Стійка втрата працездатності — 50-70% страхової суми;

Смерть — 100% страхової суми.

Щоправда, в самому договорі в останньому пункті уточнюється: "смерть у результаті хвороби". Тобто якщо загинути в ДТП або стати жертвою злочину — родина не отримає ні копійки. З одного боку, це захищає страхові компанії від махінацій, а з іншого — значно скорочує кількість страхових випадків.

Жодна з українських страхових компаній не гарантує лікування всіх захворювань, оплати хіміотерапії, відновлення після інфаркту тощо. Більше того, враховуючи, що кожен четвертий працюючий, згідно з даними Держстату, отримує менше 5 тис. грн, для багатьох українців навіть неповна медична страховка може виявитися непідйомною. Вихід із цієї ситуації — державне медичне страхування. Таку практику використовують багато європейських країн. Отримані з зарплати податки перерозподіляють, частину з них — передають на медичне страхування.