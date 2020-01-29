Радник президента України Ігор Новіков заявив, що йому прийшли січневі платіжки за газ з тарифом 6913 гривень за тисячу кубометрів.

"НАК "Нафтогаз" і міністерство гучно повідомили світу, що для нас (простих смертних абонентів) газ в січні буде по 4650 гривень за тисячу кубометрів. Прийшли платіжки за січень з ціною 6913 гривень, яка як не крути – ось і близько не 4650 гривень", – пише Новіков на Facebook.

"Якого х*я, цілком резонно запитаєте ви. Справа ось у чому: в 2019 році за ініціативою "Нафтогазу" була ухвалена постанова, яка визначала порядок формування ціни на газ на перший квартал для нас з вами. В результаті була сформована ціна 6600 гривень, при ринковій ціні більш ніж на 1000 гривень нижче", – додав радник президента України.

За його словами, причиною цього була наявність на балансі великих обсягів закупленого влітку дорогого газу

"Ну, і відповідно – бажання розлучитися з ним не на шкоду собі і своїм преміям. Така ось собі проста футурологія... А якщо не будуть брати, запитаєте ви? Правильно – відключимо газ. Вільний ринок курця, іншими словами", – повідомив Новіков.

Радник президента України зазначив, що в результаті менеджмент "Нафтогазу" просунув постанову Кабінету міністрів від 24 січня, яка заднім числом (від 1 січня) перераховує тарифи.

Таким чином, у постанові йдеться що ціна за газ повинна бути 4650 гривень за тисячу кубометрів, а в платіжках – "як пощастить".

У постанові говориться що ціна за газ повинна бути 4650 гривень за тисячу кубометрів, а в платіжках – "як пощастить"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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