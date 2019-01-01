Яким буде курс долара у 2019 році: що потрібно знати

В Україні у 2019 році найбільш імовірним курсом долара буде діапазон близько психологічної позначки в 29 грн/$.

Серед опитаних OBOZREVATEL аналітиків є і ті експерти, які очікують більш значну девальвацію. Як заявив старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин, курс може коливатися в межах 28,5-31,5 грн/$.

"Сезонні фактори впливу збережуться, проте їхня інтенсивність може знизитися. Базовий сценарій передбачає досить широку амплітуду коливань, що пов'язано з впливом сезонних факторів, спекуляціями перед виплатами за зовнішніми зобов'язаннями і виборами", – відзначає аналітик.

Ключовим фактором буде виступати зміна платіжного балансу, в якому імпорт залишиться вищим за експортні потоки (дефіцит торгового рахунку на рівні 3% ВВП) і буде закриватися за рахунок резервів і зовнішніх запозичень, які також будуть направлятися на виплату за зовнішніми зобов'язаннями.

Ймовірні прогнози щодо курсу на 2019 рік:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Мінекономрозвитку);

29,4 грн/$ (прогноз, закладений в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оцінки МВФ, закладені в оцінки України).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб заявив, що в Україні курс долара може досягти мінімальної позначки за останні півроку, опустившись в перші дні січня 2019 го до 27,1 грн/$.