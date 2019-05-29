Які трудові гарантії та права у вагітних в Україні: роз'яснення юриста

Хоча Верховна Рада України провалила законопроект про скорочення робочого дня для вагітних, у жінок залишається право узгодити це питання безпосередньо з роботодавцем.

Докладне роз'яснення в ефірі ObozTV дав юрист В'ячеслав Коломійчук. Він перерахував основні гарантії і трудові права вагітних і молодих матерів в Україні за чинним законодавством.

"Роботодавець зобов'язаний задовольнити бажання вагітної про її переведення на більш легку роботу, встановлення більш гнучкого графіку або скорочення робочого часу. Це за бажанням жінки. Законодавча ініціатива (яку не підтримали. – Ред.) пропонувала встановити це як обов'язок роботодавця", – пояснив юрист.

Крім цього, він виділив ще чотири основні моменти.

1. Роботодавець не має права відмовити вагітній у прийомі на роботу тільки через те, що вона чекає дитину.

"Але є юридичний нюанс: дуже складно довести, що жінка отримала відмову саме через свою вагітність", – звернув увагу Коломійчук.

2. Вагітні та матері дітей до 3 років не можуть бути звільнені з роботи за будь-яких обставин.

"Тільки один випадок передбачає можливість звільнення – це повна ліквідація підприємства", – уточнив юрист.

3. Вагітних і молодих мам заборонено залучати до робіт у нічний час, до позаурочних робіт, робіт у вихідні дні, направляти у відрядження.

"Заборонено в цілому давати їм будь-яку важку роботу, наслідком якої можуть бути емоційні чи фізичні перевантаження", – наголосив експерт.

4. Якщо під час вагітності жінки закінчується строковий трудовий договір, то роботодавець зобов'язаний працевлаштувати її на іншу посаду.

Вагітні мають право на більш легку роботу Baby & Child

Раніше OBOZREVATEL писав про нововведення, які готує українцям проект нового Кодексу законів про працю (КЗпП).

Документ уже ухвалений у першому читанні та підтриманий урядом. Однак, найімовірніше, ставити крапку доведеться вже оновленому парламенту. Новий проект КЗпП зачіпає такі важливі питання, як віддалена робота, трудові відносини тимчасових працівників, збільшення тривалості відпустки і надання додаткових гарантій вагітним.

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