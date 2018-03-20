Як зростуть пенсії в Україні з квітня: проведено перерахунок на конкретному прикладі

З квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу для тих, хт працює по досягненні пенсійного віку.

Для таких людей автоматично повинні вирости виплати, передає ТСН.

"Повинен бути вперше проведений автоматизований перерахунок для тих людей, які продовжували працювати і отримали страховий стаж", - зазначила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

До сих пір пенсіонери, які продовжують офіційно працювати, повинні були прийти в фонд і написати заяву на перерахунок. Тепер концепція буде іншою.

"Пенсія - це не подарунок за те, що ви дожили до неї, а те, що ви заробляли офіційно і сплачуючи страхові внески. По суті, вона складається з двох компонентів. Перший - це стаж. У нашій формулі це відсоток, який дорівнює відпрацьованим рокам", - йдеться в сюжеті.

Журналісти також провели перерахунок на конкретному прикладі: "Наприклад, якщо вийшли на пенсію до страхового стажу 40 років, то ця цифра 0,4. Другий - це зарплата. Беремо середню по Україні - зараз це 3764 гривні 40 копійок. І множимо на індивідуальний коефіцієнт, який залежить від сплачених страхових внесків та рівня зарплати. Щоб заохотити працювати якомога довше, новацією вводиться поняття наднормативного стажу - по 1% прожиткового мінімуму за кожен перероблений рік ".

Як повідомляв "Обозреватель", у 2018-му році пенсії в Україні будуть підвищуватися в два етапи. І якщо влітку індексація на 62 гривні торкнеться близько мільйона чоловік, то в грудні підвищення ще на 62 гривні - вже близько 10 мільйонів пенсіонерів.