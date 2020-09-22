Як в Україні вийти на пенсію без стажу: розкрито єдиний варіант

В Україні якщо особа має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

Про це повідомляє портал News.ua. Такі правила нарахування виплат передбачено в період із 1 січня 2018 року по 31 грудня 2020 року.

Якщо безробітна особа пенсійного віку не має досить страхового стажу, громадянин має право на соціальну виплату.

При цьому громадянин пенсійного віку може знайти роботу, щоб додати відсутні роки до свого стажу, і повторно звернутися до відділення ПФУ, надавши документи про наявність потрібного страхового стажу.

В Україні ухвалили постанову про щомісячну індексацію пенсій із 2021 року. Вона передбачає:

з 1 липня 2021-го щомісячну компенсацію в розмірі до 400 гривень пенсіонерам, які старші за 75-річний вік, у яких розмір пенсійної виплати не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні;

підвищення мінімальних пенсійних гарантій особам зі страховим стажем 20 років для жінок і 25 років для чоловіків із 1712 грн до 2500 грн;

продовження на 2021 рік виплати щомісячних компенсацій у розмірі до 500 гривень пенсіонерам, які старші за 80-річний вік;

розширення кола її одержувачів пенсіонерами, в яких розмір пенсії не перевищує розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021-го щорічно індексуватимуться 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платити додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.