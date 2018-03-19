Як в Україні перерахують субсидії і хто може залишитися без знижки

Уже у квітні українцям перерахують розмір комунальних знижок з урахуванням оновлених доходів. В цьому році в результаті першого етапу монетизації субсидії почали призначати не на соціальні нормативи, а по фактичному споживанню. А це означає, що невикористаний обсяг знижок вже не можна перенести на наступний місяць або монетизувати за підсумками року.

Крім того, ще в минулому році уряд прийняв рішення про врахування дохід українців за останні півроку, а не минулий календарний рік.

"Обозреватель" розібрався, як українцям перерахують субсидії в кінці опалювального сезону і хто ризикує залишитися без знижки.

Як вважають субсидії і що змінилося

Розмір субсидії в першу чергу залежить від доходу сім'ї. При чому, чим вищий дохід, тим більше відсоток т.зв. "обов'язкового платежу". Так, при розрахунку "знижки" середній дохід на одного члена сім'ї ділять на два прожиткових мінімуми, а отриману суму множать на 15%. Те, що вийшло, - відсоток, який сім'я може віддавати за комуналку. І з ростом доходу буде збільшуватися і відсоток.

Для прикладу, сім'я з 4 чоловік з двома мінімалками в минулому році мала сукупний дохід в 6400 грн. Відповідно до формули, "обов'язковий платіж" повинен становити 7,3% від загального доходу, тобто близько 472 грн. А така ж сім'я з двома середніми зарплатами повинна віддавати за комуналку з субсидією не більш 16,1% свого доходу.

Как рахують субсидії

В цьому році, після прийдешнього перерахунку, розмір субсидії скоротиться для більшості сімей. Справа в тому, що при розрахунку будуть враховувати вже "осучаснені" пенсії і підвищену мінімалку. Крім того, за вказаний період виросли і середні зарплати. При розрахунку субсидій також будуть враховувати грудневі зарплати, які традиційно, з урахуванням премій та інших виплат, значно вище середньої заробітної плати за поточний рік.

Як підрахував "Обозреватель", на даний момент два пенсіонера з двома середніми пенсіями можуть платити за комуналку близько 300 грн, решту компенсує субсидія. Після майбутнього перерахунку, коли будуть враховувати вже "осучаснену" середню пенсію, ця ж сім'я заплатить за комуналку вже близько 551 грн.

Два головних нововведення при перерахунку субсидій в цьому році - монетизація знижок і облік доходу за минулі півроку, а не 12 місяців. Останнє рішення прийняли ще в минулому році. Однак повноцінно субсідіанти відчують результат тільки під час майбутнього неопалювального сезону.

Хто ризикує залишитися без знижки

Згідно з чинним постановою є всього три причини, за якими можуть забрати "знижки". Так, субсидію можуть "зняти" в квітні через покупки на суму від 50 тис. грн, якщо сім'я приховала частину свого доходу, накопичила заборгованість за комуналку.

Є і ще одна причина, яка в самому документі не вказана, проте є однією з найпоширеніших. Якщо виявиться, що "обов'язкового платежу" вистачає на оплату комунальних послуг в межах нормативів, то субсидії знімуть автоматично. І за розрахунками "Обозревателя", двох середніх зарплат в столиці досить для того, щоб оплачувати комуналку сім'ї з трьох осіб без субсидії.

Через зростання доходу субсидії може втратити кожна десята сім'я, такі прогнози ще в минулому році озвучив директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко.В той же час координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко оцінила: після перерахунку без субсидій може залишитися 20% сімей.

Що змінилось в програмі субсидій

До слова, згідно з останніми даними Держстату, субсидією в Україні користуються 6,2 млн сімей, це майже 42% від загального числа домогосподарств. Всі ці сім'ї вже незабаром потраплять в єдиний реєстр. Це дозволить ефективніше проводити перевірку пільговиків.

Досі одного "списку" всіх "комунальних пільговиків" не було, тому і перевіряти субсідіантов було складно. Як пояснюють в Мінфіні (саме там проводили "верифікацію"), одне з найпоширеніших порушень серед субсідіантов - покупка на суму понад 50 тис. грн. Таке порушення відносно легко виявити через реєстри. Наприклад, якщо сім'я з субсидією купила автомобіль, то відділ верифікації незабаром отримає інформацію про суму угоди і в наступному сезоні субсидію знімуть.

Проблем не оминути: як можуть змінити програму субсидій в Україні

У цьому році на комунальні знижки виділили з бюджету більше 70 млрд грн. Правда, частина від цієї суми піде на погашення минулорічних боргів. Виділених грошей швидше за все не вистачить, впевнена координатор житлових програм "Опори" Тетяна Бойко. В уряді, за словами експерта, сподіваються заощадити на субсидії за рахунок зростання доходів і рішенням виплачувати субсидії тільки за фактично спожиті послуги.

До монетизації, якщо витратити менше нормативу, то різницю переносили на наступний місяць, знижуючи обов'язковий платіж. Зараз же в результаті монетизації на рівні підприємств-постачальників субсидію призначають тільки на той обсяг комунальних послуг, яким скористалися "пільговики". Відповідно, залишки переносити на наступний місяць не будуть і бюджетні гроші можна заощадити.

Але навіть з урахуванням зростання доходу та монетизації, якщо уряд, як це сказано в меморандумі з МВФ, перегляне тариф на газ, виділених понад 70 млрд грн може виявитися недостатньо.

Своє рішення запропонували в ЄБРР. Заступник директора українського офісу Марина Петров заявила про те, що програму субсидій потрібно робити більш жорсткою. Мовляв, існуюча програма занадто дорого обходиться бюджету. Згідно зі світовою практикою, "нормальної" вважається ситуація, коли субсидії отримують не більше 30% населення. І щоб скоротити кількість субсідіантов, доведеться робити більш жорсткими умови для отримання знижок. Наприклад, враховувати дохід від депозитів, перевіряти реальні доходи, враховувати майновий стан.

Однак в уряді на даний момент змінювати програму субсидій не планують, натомість чиновники розраховують поступово знизити кількість "пільговик" завдяки зростанню доходів населення. І перше значне "зниження" очікується вже через кілька тижнів.