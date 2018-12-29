Як працюватимуть банки на Новий рік: детальний графік на свята

Національний банк визначив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи України в період завершення 2018 року.

Зокрема, 29 грудня 2018 року до 13:00 у СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Державної казначейської служби, йдеться на сайті регулятора.

Нацбанк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

30, 31 грудня 2018 року, 1, 5, 6 та 7 січня 2019 року СЕП, система електронної пошти та депозитарій НБУ, система СЕРТИФ, автоматизована інформаційна система "Реєстр договорів з нерезидентами 2" не працюватимуть.

2 січня 2019 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться.

3, 4 та з 8 січня 2019 року СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

У період з 29 грудня 2018 до 3 січня 2019 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком 28 грудня 2018 року.

Регулятор також підкреслив, що банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів у святкові дні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора, ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.