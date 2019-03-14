Як пекельні санкції вдарили по рублю: з'явився показовий графік

У мережі з'явився докладний графік, як санкції США та ЄС проти Росії через її агресивну зовнішню політику вдарили по курсу рубля.

Судячи по картинці, чим більше санкцій Вашингтон та Брюсель вводили проти Москви, тим більш нестабільною ставала її нацвалюта.

Таким чином обвал рубля прямо пропорційний кількості санкцій проти Росії:

16 березня 2014 – США, санкції OFAC SDN List проти фіз. осіб., з подальшим розширенням санкцій.

17 березня 2014 – ЄС, 1-й блок санкцій (проти фіз. осіб і компаній).

28 квітня 2014 – США, OFAC SDN List, розширення списку санкцій і заборона на продаж високотехнологічних товарів, які можуть використовуватися для зміцнення.

28 квітня 2014 – ЄС, розширення санкцій 1-го блоку.

17-29 липня 2014 – США, введення секторальних санкцій і розширення санкційних списків.

12-31 липня 2014 – ЄС, введення економічних санкцій, 2-й блок і розширення 1-го блоку.

12 вересня 2014 – США, розширення санкцій.

30 липня 2015 – США, розширення санкцій.

2 вересня 2015 – США, введення санкцій через порушення закону про нерозповсюдження (ядерної зброї) у зв'язку з Іраном, КНДР і Сирією.

22 грудня 2015 – США, розширення санкцій.

2 вересня 2016 – США, розширення санкцій.

1 і 13 червня 2017 – США, розширення списку санкцій і розгляд посилення закону про санкції проти Росії, Ірану і КНДР.

3 серпня 2017 – США, Дональд Трамп підписав закон про посилення режиму санкції проти трьох країн Росії, Ірану і КНДР.

8 серпня 2017 – США санкції у справі "Скрипалів".

30 січня 2018 – США, "Кремлівська доповідь".

15 березня 2018 – США, новий пакет "вторинних санкцій" за законом CAATSA (готувався з жовтня 2017 року).

6 квітня 2018 – США, санкції проти РУСАЛу.

4 серпня 2018 – США розгляд законопроекту DASCA 1.0 (санкції з "пекла").

4 серпня 2018 – ЄС, розширення списку санкцій.

12 лютого 2019 – США розгляд DASCA 2.0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США продовжують тиск на Росію. Зокрема, конгрес опублікував проект закону, покликаний істотно підкосити російську економіку. Багато експертів вже називають його "пекельним", адже він може зачепити основні сировинні галузі РФ - нафту і газ, а також безпосередньо президента Володимира Путіна.

Відзначається, що американці останнім часом серйозно взялися за гроші Путіна. Так, де-факто американські спецслужби перевірять незаконні і засекречені фінансові потоки і операції, які можуть бути пов'язані з президентом Росії. Після цього у Білого дому, в разі необхідності, з'явиться реальна можливість накласти арешт на майно Путіна.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.