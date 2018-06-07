Як оформити відпустку в Україні: скільки днів, як оплачують і що можна вимагати

Роботодавець не має права відмовити у відпустці, при цьому українці зобов'язані писати заяву як мінімум за два тижні. Без відпочинку ризикують залишитися співробітники, які безперервно пропрацювали менше півроку. При цьому від кількості днів відпочинку залежить розмір місячної зарплати.

OBOZREVATEL відповідає на головні питання про трудові права працюючих українців.

Я працюю кілька місяців, але дуже хочеться влітку піти у відпустку. Що робити?

Вимагати відпустку можна тільки після 6 місяців безперервної роботи. Але попросити її можна і раніше. І якщо роботодавець погодиться, то у відпустку можуть відправити навіть без потрібного стажу роботи на підприємстві. Важливо: за кожний відпрацьований місяць дають 2 дні відпустки. Тобто якщо попросити відпустку через 2 місяці роботи, за законом можуть дати всього 4 оплачуваних дні. За погодженням з роботодавцям відпустку можна оформити за свій рахунок.

"Щорічні основна та додаткові відпустки в перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві", - йдеться в Кодексі Законів про Працю (КЗпП).

Якщо безперервно пропрацювали як мінімум 6 місяців, то можна піти у відпустку хоч на 24 дні. Правда, така тривала перерва в роботі допускається, тільки якщо роботодавець дав згоду.

А як підтвердити, що роботодавець згоден відправити мене у відпустку? А раптом, поки мене не буде, знайдуть іншого...

Відпустка надається зі збереженням робочого місця і заробітної плати. Навіть якщо відсутні на роботі 24 дня, перевести в інший відділ або знайти іншого співробітника підприємство не має права. І звільнити під час відпустки також не можуть. Щоб піти у відпустку, потрібно як мінімум за два тижні написати заяву на ім'я роботодавця. Якщо він папір підпише - значить дав свою згоду.

Якщо є виробнича необхідність, у відпустку можуть не відпустити. Перерви в роботі плануються заздалегідь, найчастіше представник відділу кадрів складає відповідний графік, а також пропонує співробітникам назвати дати, коли вони хочуть відпочити. Графік в письмовому вигляді повинні показати працівникові. Такий графік організовують для того, щоб через сезон відпусток не зупинилася робота підприємства.

А якщо я хочу піти у відпустку на 2 тижні, а дають лише одну?

Українці за законом мають право на тривалість відпустки не менше 14 днів. Все, що більше, потрібно узгоджувати з керівництвом. Якщо роботодавець відмовляється надавати відпустку, наприклад, не приймає заяву і не пояснює причину, можна звернутися зі скаргою до Інспекції праці.

Важливо при цьому дотриматися всіх формальностей - письмово написати заяву за два тижні до моменту, коли збираєтеся у відпустку. Якщо роботодавець систематично порушує права працівників, його можуть оштрафувати на велику суму. "Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року", - говориться в Кодексі Законів про Працю.

Тобто за рік я повинен відпочити 24 дні?

Не обов'язково. Можна піти у відпустку всього на два тижні за рік. Тоді відпустка переноситься. У разі звільнення можна отримати грошову компенсацію або сходити у відпустку напередодні звільнення. До слова, крім 24 днів, які надаються всім, закон передбачає ще три види відпочинку:

- додаткова відпустка для тих, хто працює у шкідливих умовах;

- відпустка за особливий характер праці (ненормований робочий день, робота за комп'ютером);

- відпустка за вислугу років держслужбовцям.

До слова, за роботу за комп'ютером тривалість відпустки можуть збільшити з 24 до 28 днів (тобто на 4 календарних дні). Правда, це правило дотримуються далеко не всі роботодавці.

Як повинні оплачувати відпустку? Чомусь, коли ходжу у відпустку, завжди зарплата менша

Якщо йти у відпустку на 5 днів (з понеділка по п'ятницю) зарплата буде менше, якщо піти у відпустку на 7 днів (з понеділка по неділю) зарплата не зміниться, а якщо піти у відпустку на 9 днів (з суботи по неділю), то зарплата буде вищою. Для прикладу, якщо стабільно отримувати зарплату в розмірі 10 тисяч гривень, то бухгалтер, розраховуючи "вартість" одного календарного дня, сукупний дохід за 12 місяців (120 тисяч) розділить на кількість робочих днів 365 мінус 11 офіційних вихідних. Так, за один день відпустки при зарплаті в 10 тисяч гривень заплатять 338,9 грн. Якщо в місяці 22 робочих дні, то один будній оцінюється в 454,5 гривні.

Так, працівник з такою зарплатою, який вирішив відпочити 7 днів і оформив собі відпустку на 5 робочих днів, за підсумками місяця отримає 7726,5 гривні зарплати плюс 1694,5 гривень за відпустку. Тобто в сумі зарплата в цьому місяці складе 9421 гривню, замість 10 тисяч. Якщо ж оформити відпустку на 5 будніх днів + два вихідних до відпустки + два вихідних після неї, то оплата відпустки складе вже 3050,1 гривні. А сукупна зарплата за місяць - 10776 грн. Тобто заробіток збільшиться на 776 грн.