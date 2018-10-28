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Як чашка кави: українцям розповіли, як їздити на авто майже "на шару"

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Українські автомобілісти можуть істотно заощадити на вартості поїздок, якщо придбають електрокар. Таким чином подолання 100 км коштуватиме 20-25 грн (на бензині 230 грн). А якщо заряджатися на громадських станціях, то можна зовсім кататися безкоштовно.

Як сказано в матеріаліOBOZREVATEL, головна перевага електрокарів - дешевизна їхнього утримання за рахунок істотної економії на бензині.

"В середньому автомобіль з ДВЗ "зжирає" близько 6 літрів за 100 км (залежно від об'єму двигуна і швидкості цифри можуть значно коливатися). Наприклад, якщо кожен будній день проїжджати 30 км (на роботу і додому), то за місяць доведеться заплатити близько 1,3-1,5 тис. грн тільки на бензин. На електрокарі при таких же умовах за місяць доведеться віддати всього 132 грн за електроенергію", - сказано в матеріалі.

При цьому, якщо хочеться зарядити авто безкоштовно, то доведеться ставати в чергу на громадських заправках. Таким чином, щоб "залити" сотню км пробігу, потрібно стояти там 3 години. Це реально тільки для тих, хто живе/працює в безпосередній близькості і має багато терпіння.

"Зазвичай заряджаю машину вдома за нічним тарифом, отримую 100 км ходу за ціною чашки кави. При бажанні, можна використовувати безкоштовні громадські станції - тоді вартість пробігу взагалі буде наближатись до нуля", - розповідає експерт Олександр Глебец.

Відзначається, що від звичайної побутової розетки електрокар буде заряджатися близько 7-8 годин. За цей час можна витратити не більше 28 кВт*год струму. Однієї зарядки Nissan Leaf може вистачити приблизно на 120 км (залежно від умов і сезону).

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Втім у електрокарів є і мінуси. Так, кожні 10 років на автомобілі доведеться міняти батарею. Ця процедура коштуватиме майже $3 тис.

Однак, як зазначає Глебец, за цей час можна заощадити більше на технічному обслуговуванні і паливі: немає масла в двигуні, свічок, коробки передач, ременів ГРМ, вихлопної системи.

У матеріалі наголошується, що важливо придбати машину в справному стані і дбайливо експлуатувати - тоді вона майже не потребуватиме вкладень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні виробник електрокарів Tesla почав продавати Model 3 в новій комплектації за меншою ціною і з меншою дальністю шляху.

Місце
Україна
Об'єкти
електромобіліУкраїна
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
То, что аккумулятор проживет 10 лет, сказки. Это может быть близким к истине, если дорогие аккумуляторы заряжать не чаще одного раза в три-четыре дня.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Рагули у меня в детстве была игрушечная машина без дна, ногами отталкиваешься и рулём выбираешь направление куда ехать. Рекомендую вам!!
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