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Як змінюватимуться ціни в Україні: Нацбанк погіршив очікування

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Національний банк погіршив прогноз щодо темпів зростання цін в Україні до кінця року. НБУ очікує інфляцію на 2018 рік 10,1%, хоча раніше заявляв про 8,9%.

Як повідомляється на сайті НБУ, на кінець 2019 року інфляція знизиться до 6,3%. Вона увійде в межі цільового діапазону у I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.

"Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту вплинуть на споживчу інфляцію в наступному році. В результаті інфляція залишатиметься на рівні вище за цільовий діапазон довше, ніж очікувалося раніше", — сказано у повідомленні.

На думку НБУ, інфляцію допоможуть уповільнити жорсткі монетарні умови, які були створені завдяки підвищенню облікової ставки.

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"Саме такі умови забезпечать баланс між необхідністю знизити інфляцію і привести її до мети та необхідності підтримати економічне зростання", — наголосив Нацбанк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних.

Місце
Україна
Об'єкти
інфляціяНБУ
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rauschensky felix
rauschensky felix
майданы и революции хороши когда их делают европейцы. у африканцев всегда получаются зимбабве или укроины.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Это всё фигня. Подождём когда Россия санкции введёт. Вот где шоу начнётся.
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Файбер Моня
Файбер Моня
".. Тiльки так усi нашi вороги усвiдомять, що ми, українцi, є сама розумна та заможнiйша нацiя в свiтi..", - Парубiй.))
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