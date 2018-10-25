Як змінюватимуться ціни в Україні: Нацбанк погіршив очікування

Національний банк погіршив прогноз щодо темпів зростання цін в Україні до кінця року. НБУ очікує інфляцію на 2018 рік 10,1%, хоча раніше заявляв про 8,9%.

Як повідомляється на сайті НБУ, на кінець 2019 року інфляція знизиться до 6,3%. Вона увійде в межі цільового діапазону у I кварталі 2020 року і досягне середньострокової цілі 5,0% в кінці 2020 року.

"Розширення споживчого попиту, високі темпи зростання заробітних плат, нещодавнє стрімке зростання цін на нафту вплинуть на споживчу інфляцію в наступному році. В результаті інфляція залишатиметься на рівні вище за цільовий діапазон довше, ніж очікувалося раніше", — сказано у повідомленні.

На думку НБУ, інфляцію допоможуть уповільнити жорсткі монетарні умови, які були створені завдяки підвищенню облікової ставки.

"Саме такі умови забезпечать баланс між необхідністю знизити інфляцію і привести її до мети та необхідності підтримати економічне зростання", — наголосив Нацбанк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України зберіг облікову ставку незмінною на рівні 18% річних.