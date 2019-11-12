Я нікуди не бігаю: Бахматюк відреагував на справу VAB Банку

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк спростував інформацію про нібито втечу в зв'язку з початком затриманнями в Україні у справі VAB Банк.
"Я нікуди не бігав, активно працюю", – повідомив Бахматюк у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Бізнесмен зазначив, що останній тиждень проводив активні переговори на Близькому Сході, зокрема з представниками компанії Cargill.
Бахматюк додав, що в найближчі дні продовжить переговори з торговельними компаніями та інвесторами наміченою програмою, проте потім планує повернутися в Україну і буде працювати з адвокатами.
За його словами, "Укрлендфармінг" генерує щорічно 2,5 млн тонн зернових і під такі товарні потоки здатна була б залучати гроші, необхідні для поетапної виплати боргів.
"Ми не очікували таких кроків, тому що, за нашою інформацією, Фонд гарантування активно працював над нашою пропозицією. Це спроба поламати всю домовленість і показати зовнішнім інвесторам, що це не спрацює. Це якийсь сюр і подвійні стандарти", – резюмував Бахматюк.
Бізнесмен зазначив, що останній тиждень проводив активні переговори на Близькому Сході, зокрема з представниками компанії Cargill
Latifundist.com
Як повідомляв OBOZREVATEL:
11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.
НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".
Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.
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