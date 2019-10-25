Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 23:17
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Я не знав": у Шустера нагадали, як обдурили Зеленського через Росію

803 Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не виключив, що його могли обдурити, запропонувавши закуповувати "струм" у Росії за допомогою "правки Геруса".

Як нагадали в прямому ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", про це глава держави сказав іще на 14-годинному пресмарафоні в Києві.

"Уряд нам показав, які є проблеми. Але я не знав, що саме це рішення було ухвалено спеціально для Росії", – зізнався Зеленський.

Новини
"Формула Геруса": як росте імпорт електроенергії Коломойським

"Якщо ми з вами побачимо, що через це рішення не буде підвищення тарифів, значить зробили все правильно. Якщо це була помилка, значить, хтось нас дезінформував", – заявив президент, додавши, що готовий скасувати це рішення, якщо воно буде "погано працювати".

У Шустера нагадали заяву Зеленського

У Шустера нагадали заяву Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус спростував підписання меморандуму про те, що Україна буде возити вугілля з Росії до літа 2020 року.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Андрій Герус Володимир Зеленський Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
2
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel