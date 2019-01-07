Wizz Air і Ryanair розширять маршрути в Україні: що відомо

Авіакомпанії Wizz Air і Ryanair найближчим часом розширять маршрути в Україні.

Про це розповів міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він анонсував запуск двох лоукостерів із Одеси вже влітку цього року, передає ZN.UA.

"Я думаю, що ми зможемо вітати лоукост-авіакомпанії Ryanair і Wizz Air в Одесі вже влітку цього року", — підкреслив чиновник.

Wizz Air 112 Україна

При цьому Омелян розповів, що для заходу цих авіакомпаній до Одеси необхідно завершити ремонтні роботи в аеропорту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді керівництво Wizz Air заявило про плани відновити роботу дочірньої компанії в Україні у 2019 році. Авіаперевізник також заявив про готовність інвестувати 2,5 мільярда доларів для збільшення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.