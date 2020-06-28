Введення 'Роттердам+' стабілізувало енергогалузь України, – голова профспілки гірників

Запровадження формульного ціноутворення на вугілля "Роттердам+" в 2016 року дозволило стабілізувати ситуацію у вугільній галузі. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Депутат нагадав, що до введення в дію формули "Роттердам+" у 2016 році в енергетиці склалась критична ситуація через окупацію Росією частини території Донбасу, звідки постачався основний обсяг вугілля антрацитової групи, необхідного для роботи ТЕС. І саме запровадження формули дозволило стабілізувати ситуацію.

"В той же час припинили постачання вугілля з окупованих територій. Теплові електростанції залишилися без антрациту вугілля, а це 7 з 14, які є в Україні. І у зв’язку з цим необхідно було терміново приймати відповідні заходи. І завдяки застосуванню такої формули, ще раз говорю, стабілізували ситуацію у вугільній галузі. Бо до того часу вугільні підприємства грабувалися, вугілля з державних шахт забиралося по ціні 840 гривень. А при застосуванні такої формули ціну вивели на рівень 1700 гривень. І шахтарі могли розраховуватися за електроенергію, електроенергію ніхто не вимикав їм. І уникли віялових відключень", - розповів Волинець.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля задля встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 рр. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен для усього вугілля. Формула була скасована 1 липня 2019 р. із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі з МВФ аналогічний підхід для визначення ціни газу для населення - т.з. Амстердам+. Він також передбачає включення вартості доставки газу з Нідерландів - біржа TTF.