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"Всіх випереджає Росія": Путіна викрили в новій холодній війні за багатства

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Російська Федерація випереджає всіх своїх конкурентів в гонці за Арктику – полярну зону, багату на корисні копалини.

При цьому Москва робить ставку на силу – на парадах 9 Травня армія показує зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", здатні працювати в умовах Крайньої півночі, і арктичні зенітні ракетні комплекси "Тор-М2ДТ", повідомляє RT.

"У завоюванні полярних просторів Росії допомагає атомний криголамний флот, який поки складається з п'яти судів, але скоро поповниться трьома новими, які зараз будуються", – йдеться у повідомленні.

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При цьому журналісти відзначають, що члени НАТО, які заявляють свої права на Арктику, не володіють в регіоні потенціалом, який міг виступати противагою РФ.

Зокрема, військові навчання в регіоні – "Єдиний тризуб" – показали, що оснащення і підготовка військ Альянсу не дозволяють їм ефективно діяти в регіоні.

"У цій ситуації Путін, розуміючи, що перевага в холодній війні за арктичні простори на його стороні, відчуває себе їх господарем", – резюмували автори публікації.

Російська Федерація випереджає всіх своїх конкурентів в гонці за Арктику

Російська Федерація випереджає всіх своїх конкурентів в гонці за Арктику

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Російської Федерації Володимир Путін готує нову газову кризу в Європейському Союзі.

"ЄС намагається виступати посередником на переговорах між Росією і Україною з липня 2018 року, але безуспішно. Таким чином, Європі загрожує третя газова криза за два десятиліття (попередні трапилися у 2006 і 2009 роках)", – повідомив старший науковий співробітник Інституту державного управління у Лондоні Алан Райлі.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
ну так то все правильно, если России не будет в Арктике, то там будут страны НАТО, прежде всего США. а война за природные богатства никогда и не кончалась.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Зачем путену арктика,если у паРашки нет ни техгологий,ни оборудования для добычи?...ааа,вяличие распирает.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Джонсон Саймон Ф., да-да! надувные ледоколы.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Джонсон Саймон Ф., а они много у кого есть?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кризис произал по вине украины
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