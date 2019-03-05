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"Усі залишимося без роботи": в Криму забили на сполох через Росію

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В анексованому Криму місцеві жителі почали бити на сполох через заборону Державною думою Росії хостелів у багатоквартирних будинках. Відповідна ініціатива серйозно вдарить по туристичному бізнесу на території окупованого півострова.

"Друге читання закону Хованської про заборону надання у житловому будинку готельних послуг – рішення прийняте! Практично одноголосно. Завтра третє читання і ми всі залишимося без роботи", – наводить слова кримчанки Наталії Кириченко блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Курортний цвинтар. У РФ незабаром заборонять ось ці всі ваші ліжка здавати!" – підкреслила блогер.

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"І це вже не каміння... Брили, піки, вершини і все на голови", – пише Serge N.

"Далі шаурмятину і біляшатину заборонять – оце цирк буде", – підсумував Василь Бандерштат.

"Усі залишимося без роботи": в Криму забили на сполох через Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії законопроект про хостели ухвалили в основному, другому читанні 5 березня. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, у розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Северг Олег
Северг Олег
Всё правильно делают - клоповники и шарашки нужно зарывать. Украина кончилась и пора бардак и мусор выметать Это при хохлах было гуляй - поле и махновщина,. Россия порядок наведёт.
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