"Усі залишимося без роботи": в Криму забили на сполох через Росію

В анексованому Криму місцеві жителі почали бити на сполох через заборону Державною думою Росії хостелів у багатоквартирних будинках. Відповідна ініціатива серйозно вдарить по туристичному бізнесу на території окупованого півострова.

"Друге читання закону Хованської про заборону надання у житловому будинку готельних послуг – рішення прийняте! Практично одноголосно. Завтра третє читання і ми всі залишимося без роботи", – наводить слова кримчанки Наталії Кириченко блогер RoksolanaToday&Крим у Twitter.

"Курортний цвинтар. У РФ незабаром заборонять ось ці всі ваші ліжка здавати!" – підкреслила блогер.

"І це вже не каміння... Брили, піки, вершини і все на голови", – пише Serge N.

"Далі шаурмятину і біляшатину заборонять – оце цирк буде", – підсумував Василь Бандерштат.

Судак

курортний цвинтар

У РФ скоро заборонять ось ці ось все ваші коечкі здавати! pic.twitter.com/lqyxbbzygv - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 5 березня 2019 р

і це вже не камні..глиби ..пікі і вершини ... і все на голови))) - Serge N (@ sergej_us0mf) 5 березня 2019 р

далі шаурмятіну і біляшатуну заборонять - у цирк буде)) - Василь Бандерштат (@Vaseyoo) 5 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії законопроект про хостели ухвалили в основному, другому читанні 5 березня. Ініціатива передбачає внесення доповнень до статті 17 Житлового кодексу РФ "Призначення житлового приміщення і межі його використання. Користування житловим приміщенням".

Автори законопроекту стверджували, що нова норма вимагає від власників хостелів та апарт-готелів лише переведення квартири, в якій розташований хостел, у розряд нежитлового приміщення. Однак за фактом тоді міні-готелі залишаться лише на перших поверхах багатоквартирних будинків чи на других поверхах у будинку, де на першому розташовані магазини.

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