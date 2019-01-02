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Усі повинні оформити нові договори: в Україні запустили ринок електроенергії

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В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі повинні надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код, написала на своїй сторінці в соцмережі голова профільної комісії Оксана Кривенко.

Так, згідно із законом, споживачі зобов'язані підписати договори про надання послуг із розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу (розподільчою компанією) і про поставки електроенергії із обраним постачальником.

Ринок електроенергії

Ринок електроенергії

pixabay.com

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"Для первинного переходу від старого постачальника до знову постачальника і розподільної компанії не потрібно звертатися до них, адже буде застосовуватися процедура приєднання до договорів про постачання і розподіл", – пише Кривенко.

Після підписання договорів із розподільними компаніями старі договори про користування електричною енергією (для населення) і поставки електроенергії будуть діяти тільки в частині заборгованості або переплати.

Раніше OBOZREVATEL детально писав, як економити електроенергію. Так, якщо замість 5 "звичайних" лампочок (75 Вт), купити енергозберігаючі лампи (0,02 кВт*год), то замість 70 кВт*год у місяць можна використовувати усього 20 кВт*год. У такому випадку покупка окупиться приблизно за рік.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Теги
комунальні послугитарифиНКРЕКУ
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ахлы,за что вас бог карает? Где нагрешили?
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Салтыченко ЩЕДРИК
Салтыченко ЩЕДРИК
Люди добрые, может я идиот, так и не понял - где мой выбор? !?!?!
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