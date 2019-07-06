ГоловнаНовини
МоваЯзык
СвітСпорт

/Новини економіки

"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією

33.1тЧитати матеріал російською

У Росії за п'ять років ставлення до санкцій різко змінилося: радість перейшла в прохання про зняття обмежень.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст Денис Казанський. "Здається, росіянам вже не так весело через санкції, як 5 років тому", - сказано в повідомленні.

Він опублікував два знімки - перший знятий у 2014 році, коли проти Росії тільки ввели санкції за анексію Криму і війну на Донбасі. На ньому мешканки РФ стоять з плакатами: "Санкції? Не смішіть мої Іскандери", "Тополі санкцій не бояться".

санкції

санкції

скріншот

Втім, через п'ять років настрій росіян змінився - у 2019 році жителі РФ вже вийшли на мітинг з плакатами "Санкції США залишили без шматка хліба наших дітей".

Новини
"Аншлаг сезону?" У мережі з'явилися красномовні фото порожніх пляжів Криму
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією

У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Вони не піддаються навчанню", "Так а що з Іскандерами і чому вони більше не сміються?", "Засумували "Іскандери" Зажурилися "Тополя" Не смішить їх щось більше Курс російського рубля", "Було вже щось схоже і результат бачив весь світ", "Не сміються "Іскандери", Зажурилися "Тополя"... та й "ГАЗовці" під будинком Всі кричать:" Рятуйте, бл*!", "Ну і годуєте своїх дітей Іскандерами", "На голодний шлунок не смішно".

"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією
"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше робочі ПАТ "Автодизель" (входить в "Групу ГАЗ") заспівали пісню в стилі реп, в якій вони поскаржилися на американські санкції проти Росії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Денис Казанський
Місце
Росія
Теги
СШАРосіясанкции
Поділитися у Facebook
28
Коментарі
25
116
Смішно
38
Цікаво
1
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Лакатыш Василий
Лакатыш Василий
А ваша російська агресія залишила без кучка хліба деяких українських дітей, а деяких і зовсім без батьків. Ви би росіяни до Путіна би вимоги пред'являли, хоча до Америки безпечніше й патріотічніше.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александров Сергей
Александров Сергей
А чего-же тогда хох-ляцкие свиньи-гастеры миллионами едут в "санкционную Россию?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0
Александров Сергей
Александров Сергей
Лакатыш Василий, сам больше 20-ти лет закрываю наряды этим животным в Подмосковье!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
А что это у вас 10/12, 11/12 и 12/12 совпадают?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1

Блоги / думки

ads pixel