"Всі кричать: "Рятуйте, бл*!" Казанський показав, що санкції зробили з Росією

У Росії за п'ять років ставлення до санкцій різко змінилося: радість перейшла в прохання про зняття обмежень.

Про це написав на своїй сторінці в Twitter журналіст Денис Казанський. "Здається, росіянам вже не так весело через санкції, як 5 років тому", - сказано в повідомленні.

Він опублікував два знімки - перший знятий у 2014 році, коли проти Росії тільки ввели санкції за анексію Криму і війну на Донбасі. На ньому мешканки РФ стоять з плакатами: "Санкції? Не смішіть мої Іскандери", "Тополі санкцій не бояться".

санкції скріншот

Втім, через п'ять років настрій росіян змінився - у 2019 році жителі РФ вже вийшли на мітинг з плакатами "Санкції США залишили без шматка хліба наших дітей".

Здається, росіянам вже не так весело через санкції, як 5 років тому. pic.twitter.com/JCkeAu7a0I - Денис Казанський (@den_kazansky) 5 липня 2019 р

У коментарях користувачі висміяли ситуацію: "Вони не піддаються навчанню", "Так а що з Іскандерами і чому вони більше не сміються?", "Засумували "Іскандери" Зажурилися "Тополя" Не смішить їх щось більше Курс російського рубля", "Було вже щось схоже і результат бачив весь світ", "Не сміються "Іскандери", Зажурилися "Тополя"... та й "ГАЗовці" під будинком Всі кричать:" Рятуйте, бл*!", "Ну і годуєте своїх дітей Іскандерами", "На голодний шлунок не смішно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше робочі ПАТ "Автодизель" (входить в "Групу ГАЗ") заспівали пісню в стилі реп, в якій вони поскаржилися на американські санкції проти Росії.

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