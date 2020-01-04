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4 січня • оновлено в 17:09
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Вперше за 12 років: зарплата в Україні побила рекорд Росії і Білорусі

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З 1 січня вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж у Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук на своїй сторінці в Facebook. На його думку, є кілька факторів, які привели до цього.

"По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступово прискорюючи їх (нагадаю, що у II і III кварталах 2019 вони перевищили 4%)", – сказав Ніколайчук.

Вперше за 12 років: зарплата в Україні побила рекорд Росії і Білорусі

Другим фактором він назвав "підігрів" ринку праці завдяки міграції.

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"По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами в порівнянні зі зростанням економіки, що є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найбільш вразливих верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові засади встановлення тарифів на послуги ЖКГ і спроби влади знизити диференціацію доходів населення", – додав заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Тег
зарплата
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Справились, мля! Взяли калькулятор - и всё подсчитали. Копперфильды хреновы.:) Только меня ж, простолюдина, гребёт не зарплата, а покупательная способность. Достижение №1 - в платёжках цена на газ\тепло может быть на 300 аж грн. меньше. А ничё, что бакс уже не 27+, а 23-? Это как-то повлиять должно было? Промолчу уже про динамику цен на собственно газ за год, если в баксах на мировом рынке. Но кроме гасу,, бывает же ещё пожрать, одеться, в кино сходить... Там много чего резко подешевело, вместе с баксом? То-то же!
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Kom AV
Kom AV
Одно не пойму, чему радуетесь?.. Это значит что у вас будут подыматься штрафы, обязательные отчисления и тарифы на всё... Лучше не очень настраивайтесь, что средняя начисленная зарплата в России и Белоруссии больше чем на Украине более чем в два раза.
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свино ёбы запоновали,на границах очереди гастеров из России и Белоруси
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