Вперше за 12 років: зарплата в Україні побила рекорд Росії і Білорусі

З 1 січня вперше з 2008 року мінімальна зарплата в Україні стала вищою, ніж у Росії та Білорусі.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Сергій Ніколайчук на своїй сторінці в Facebook. На його думку, є кілька факторів, які привели до цього.

"По-перше, українська економіка з 2016 року демонструє досить стійкі темпи зростання ВВП, поступово прискорюючи їх (нагадаю, що у II і III кварталах 2019 вони перевищили 4%)", – сказав Ніколайчук.

Другим фактором він назвав "підігрів" ринку праці завдяки міграції.

"По-третє, підвищення соціальних стандартів з 2016 року відбувається дещо швидшими темпами в порівнянні зі зростанням економіки, що є природним процесом з урахуванням значного просідання доходів найбільш вразливих верств населення протягом кризи 2014-15 років, переходом на ринкові засади встановлення тарифів на послуги ЖКГ і спроби влади знизити диференціацію доходів населення", – додав заступник міністра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що у 2020 році темпи зростання реальної зарплати в Україні складуть близько 10%.

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