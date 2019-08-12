"Впав до мінімуму": у Росії забили на сполох через нову проблему

Середній чек росіян при одиничному поході в магазин зменшився на 10 рублів (1,8%) в липні 2019 року і склав 546 рублів (209 грн).

Як повідомляє РИА "Новости" з посиланням на дослідження холдингу "Ромір", це найнижчий показник з серпня 2018 року, коли середній чек був 537 рублів (206 грн).

За словами президента "Роміра" Андрія Мілєхіна, такий показник пов'язаний із сезонним фактором – фрукти і овочі стали дешевшими.

Середній чек збільшився в липні тільки в Далекосхідному федеральному окрузі – на 3,5% до 650 рублів (249 грн).

У Москві усереднений показник став більше на 0,1% в порівнянні з червнем, до 707 рублів (271 грн), річний показник став нижче на 1,9%. У Санкт-Петербурзі чек зменшився, а 0,9%, до 698 рублів (268 грн) і виріс на 1,7% за рік.

Магазини в Росії storyfox.ru

Крім того, середній чек в гіпермаркетах по Росії знизився на 5,9% у липні 2019 року в порівнянні з червнем, у супермаркетах на 2,3%. У дискаунтерах він став більше на 1,4%, в магазинах традиційної торгівлі на 5,7%. За рік показник в гіпермаркетах зменшився на 0,8%, в супермаркетах зріс на 6,1%, в діськаунтерах на 9,4%, в магазинах традиційної торгівлі на 10,6%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії курс долара може підскочити вище 80 рублів через падіння світових цін на нафту до мінімальних позначок.

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