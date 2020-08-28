Вода в Криму пропала не через Україну: експерт назвав причину.

Анексований Росією Крим почав перетворюватися на пустелю в першу чергу через те, що з 2014 року "влада" не приділяла уваги ані освоєння нових джерел води, ані ремонту інфраструктури.

А заяви російської пропаганди про вину України, що перекрила Північно-Кримський канал, не витримують критики, тому що запасів прісної води на півострові досить для постачання цивільному населенню, а не на військові бази. Про це заявив військово-політичний експерт Олександр Коваленко в публікації на "Інформаційному спротиві".

"Крим мав свої власні адекватні ресурси, щоб вийти на самозабезпечення водою жителів півострова в середньостроковій перспективі. І в принципі, як такої гострої проблеми з водопостачанням саме населення, а не військових баз, інфраструктури окупаційних військ і підприємств, не було", – написав Коваленко.

Він зазначив, що кримські ЗМІ рясніють повідомленнями про прориви водопроводів, аваріях і відключення води через вихід з ладу того чи іншого обладнання, насосів, компресорів і т.д.

"Фактично, інфраструктурі, що дісталася окупантам як трофей з часів України, не приділялося абсолютно ніякої уваги. Виділяються ж кошти, зрозуміло, відправлялися нема на потреби населення, а на стандартний нехитрий розпил", – написав Коваленко.

В результаті водопровідна мережа Криму зараз знаходиться в положенні техногенного колапсу. І часом в населених пунктах немає води не тому, що її немає, а тому в кілометрі від цього населеного пункту трапився черговий прорив водопроводу або на станції сталася чергова НП.

"Російські військові, розташовані на півострові надмірним контингентом, опинилися у стані облоги. Адже їхні військові бази, які споживають колосальні водні ресурси, причому найчастіше бездумно і нераціонально, з порушенням екологічних норм, стали паразитами півострова, які виснажують його ресурси", – підсумував автор .

Як повідомляв OBOZREVATEL, 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram