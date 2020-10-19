Влада Росії заявила, що придумала розв'язання проблеми з водою в Криму: потрібно 50 млрд
Окупанти нібито розробили план із 14 пунктів
Планується розроблення нових джерел води на окупованому півострові
Мішустін вірить, що РФ зможе забезпечити водою весь Крим
Російський уряд нібито підготував "план надійного водопостачання" окупованого Криму.
Як стверджує пропагандистське агентство ТАСС, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін у понеділок, 19 жовтня, оголосив про плани проведення 14 заходів, серед яких нібито буде розроблення нових джерел води.
"Усього на реалізацію плану буде спрямовано близько 50 млрд рублів, більша частина – з федерального бюджету. Це дасть додаткове постачання води в обсязі не менше ніж 310 тисяч кубометрів на добу", – сказав він.
Мішустін упевнений, що реалізація цього плану нібито дасть змогу забезпечити окупований півострів "якісним водопостачанням".
Як писав OBOZREVATEL, ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі, а в разі відмови власників – залучати прокуратуру. Він назвав воду "стратегічною сировиною", яке не може бути в чиїйсь власності.
Раніше стало відомо, що в Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води. Окупанти обмежили водопостачання для жителів півострова.