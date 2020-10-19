Влада Росії заявила, що придумала розв'язання проблеми з водою в Криму: потрібно 50 млрд

Російський уряд нібито підготував "план надійного водопостачання" окупованого Криму.

Як стверджує пропагандистське агентство ТАСС, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін у понеділок, 19 жовтня, оголосив про плани проведення 14 заходів, серед яких нібито буде розроблення нових джерел води.

"Усього на реалізацію плану буде спрямовано близько 50 млрд рублів, більша частина – з федерального бюджету. Це дасть додаткове постачання води в обсязі не менше ніж 310 тисяч кубометрів на добу", – сказав він.

Мішустін упевнений, що реалізація цього плану нібито дасть змогу забезпечити окупований півострів "якісним водопостачанням".

Як писав OBOZREVATEL, ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов доручив викуповувати приватні свердловини та колодязі, а в разі відмови власників – залучати прокуратуру. Він назвав воду "стратегічною сировиною", яке не може бути в чиїйсь власності.

Раніше стало відомо, що в Криму з кранів продовжує текти іржава рідина замість води. Окупанти обмежили водопостачання для жителів півострова.