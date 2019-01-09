Украв 100 млн: у справі топ-чиновника Укргазбанку стався прорив

Справа про присвоєння 100 млн грн екс-заступником голови правління державного Укргазбанку направлена у суд для розгляду по суті.

Про це повідомляється у Facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України. За даними OBOZREVATEL, йдеться про Олексія Омельяненка, якого підозрюють у привласненні державних коштів.

Зазначається, що правоохоронці викрили злочинну схему і зібрали всі докази причетності до злочину екс-заступника голови правління банку.

Олексій Омельяненко FaceNews.ua

"Під час слідства правоохоронці встановили, що колишній заступник голови правління банківської установи реалізував злочинну "схему" разом із чинним на той час керівником однієї із дирекцій АБ "Укргазбанк". Як було встановлено, протягом 2008-2010 років кошти державного банку були виведені через рахунки заздалегідь створеного підконтрольного фіктивного підприємства шляхом надання йому кредиту на суму 100 млн гривень", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що ще одному підозрюваному у цій справі, керівнику однієї із дирекцій АБ "Укргазбанк", інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 і ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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