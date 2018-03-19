Суд скасував рішення про виплату олігархом Жевагою 1 млн грн вкладнику банка "Фінанси та Кредит"

Верховний Суд відмовився допускати до свого розгляду справу №753/10904/16-ц за позовом вкладника банку “Фінанси та кредит” до головного акціонера фінустанови Костянтина Жеваго про стягнення 1 млн гривень.

При цьому Дарницький райсуд Києва ще в грудні 2016 року задовольнив позов вкладника збанкрутілого банку “Фінанси та кредит” та зобов’язав Жеваго відшкодувати відповідну майнову шкоду, повідомляє Finbalance.

У травні 2017 року Апеляційний суд Києва задовольнив апеляційну скаргу Жеваго та скасував рішення суду першої інстанції.

У вересні Вищий спеціалізований суд розгляду цивільних і кримінальних справ відмовився задовольнити касаційну скаргу вкладника банку “Фінанси та кредит” і лишив без змін рішення суду апеляційної інстанції.

Задовольняючи позовні вимоги вкладника банку “Фінанси та кредит”, суд першої інстанції виходив з того, що неплатоспроможність банку настала внаслідок певних дій відповідача, що завдало майнової шкоди позивачу.

Натомість апеляційний суд зазначав, що Жеваго не є особою, на яку може бути покладено відповідальність за майнову шкоду позивача, оскільки правом звернення до суду з посиланням на положення ст. 58 закону України "Про банки і банківську діяльність" наділений Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

У свою чергу Вищий спеціалізований суд розгляду цивільних і кримінальних справ вказав, що суд першої інстанції не врахував, що ці правовідносини виникли між вкладником та банком, який наразі не ліквідовано, а Жеваго не є стороною договору банківського вкладу.

Верховний Суд дійшов висновку, що відсутні підстави для допуску цієї справи до свого провадження.

"Доводи, які наведені в заяві про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права, не свідчать про наявність підстав для перегляду судових рішень відповідно вимог пункту 2 частини першої статті 355 ЦПК України 2004 року”, – йдеться в останній ухвалі Верховного Суду.

Як повідомляв "Обозреватель", Національне антикорупційне бюро України займається розслідуванням кримінальної справи проти Жеваго.