Витрати на СБУ різко збільшили: Томенко розкрив нюанси бюджету-2020

У доопрацьованому проекті бюджету України на 2020 рік, який був поданий до Верховної Ради до другого читання, збільшено видатки на Службу безпеки та Управління держохорони.

СБУ додали ще 2 млрд 607 млн грн, а сума витрат на УДО (у порівнянні з документом, ухваленому в першому читанні) виросла на 240 млн грн. Про те, на скільки подорожчало утримання державних структур для платників податків, розповів лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко в ефірі ObozTV.

"Загальний бюджет СБУ становитиме 12 млрд 165 млн грн. Для порівняння: в 2015 році, в розпал війни, він становив 4 млрд 533 млн. У мене запитання: у нас що, збільшилася кількість агентів за 4 роки? Які функції додалися у СБУ, щоб між першим і другим читанням треба було додавати ще 2,6 млрд?" – поцікавився Томенко.

Політик підтримав збільшення бюджету української армії (плюс 15 млрд грн), однак висловив здивування витратами на охорону чиновників.

"Ми думали, що всі на велосипедах їздитимуть на роботу, а бюджет державної охорони органів влади та високопосадовців між першим і другим читанням виріс ще на 240 млн грн... Буде фантастика: 1 млрд 543 млн тим, хто охороняє чиновників", – обурився він.

Томенко нагадав, що в 2015 році на Державну охорону виділялося 431 млн грн: "Тобто у нас в 4-4,5 рази збільшився кошторис на охорону високопосадовців".

Він також порівняв витрати на Верховну Раду: 2 млрд 201 млн грн закладено в проекті держбюджету на 2020 рік, і всього 700 млн грн було в бюджеті 2015 року.

"Кабмін, до речі, треба похвалити. Він зменшив витрати на апарат. У 2019 він коштував нам 1 млрд 230 млн, зараз коштуватиме 1 млрд 100 млн чи 1 млрд 80 млн грн", – зазначив Томенко.

За його словами, якщо порівнювати з 2019 роком, то витрати зросли практично на всі структури влади, крім Кабміну.

"Я навів як приклад 2015-й, щоб показати, наскільки зростають витрати в геометричній прогресії. Це тенденція", – пояснив політик.

У бюджеті-2020 на СБУ закладено понад 12 млрд грн politarena.com.ua

До речі, раніше голова СБУ Ігор Баканов, за інформацією BBC News Україна, висловив невдоволення фінансуванням свого відомства, оскільки "гроші є тільки для зарплат, а на розвиток передбачили мізерні 5%".

OBOZREVATEL нагадує, що в оновлений проект держбюджету не заклали ані обіцяного підвищення зарплат вчителям, ані підняття прожиткового мінімуму до "фактичного рівня". Детальніше про найголовніші нововведення документа – в нашому матеріалі.

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