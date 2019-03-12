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У всьому винне рішення КС: НАБУ закрило ще одну резонансну справу про збагачення

1.9тЧитати матеріал російською

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в бюро. Йдеться про справу щодо незаконного збагачення на 89 млн гривень у зв'язку із скасуванням кримінальної відповідальності за цей злочин.

"Епізод щодо незаконного збагачення закрили, а всю справу передали в ГПУ", — сказав він.

Справа про незаконне збагачення була закрита відповідно до пункту 4 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу у зв'язку із скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Співрозмовник видання зазначив, що провадження закрили днями.

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Мирослав Продан

Мирослав Продан

Нагадаємо, що раніше Конституційний суд України опублікував текст рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення, яка була визнана невідповідною Основному Закону.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура назвала чотири справи, фігуранти яких найбільше чекали декриміналізації цієї статті.

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Особа
Мирослав Продан
Місце
Україна
Теги
НАБУКонституційний суд України
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