У всьому винне рішення КС: НАБУ закрило ще одну резонансну справу про збагачення

Національне антикорупційне бюро України закрило кримінальне провадження проти колишнього виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерело в бюро. Йдеться про справу щодо незаконного збагачення на 89 млн гривень у зв'язку із скасуванням кримінальної відповідальності за цей злочин.

"Епізод щодо незаконного збагачення закрили, а всю справу передали в ГПУ", — сказав він.

Справа про незаконне збагачення була закрита відповідно до пункту 4 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу у зв'язку із скасуванням кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Співрозмовник видання зазначив, що провадження закрили днями.

Мирослав Продан

Нагадаємо, що раніше Конституційний суд України опублікував текст рішення про скасування статті 368-2 Кримінального кодексу про покарання за незаконне збагачення, яка була визнана невідповідною Основному Закону.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура назвала чотири справи, фігуранти яких найбільше чекали декриміналізації цієї статті.

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