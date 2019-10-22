"Він приречений": у Росії напророкували крах Кримському мосту

Російський гідрогеолог, кандидат геолого-мінералогічних наук Юрій Медовар заявив, що Кримський міст приречений і закликав не їздити ним.

"Як вони можуть здійснювати перевезення, якщо тунель провалився? Як я розумію, взагалі жодних залізничних перевезень не може бути, у них не може дві лінії – на вантажні та пасажирські перевезення", – повідомив він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"На місці нормальних людей я б цим мостом не їздив, він приречений. Навіщо ризикувати своїм здоров'ям і своїм життям? Мої друзі знають, на чому він стоїть, і вони не катаються", – додав Медовар.

Новини Окупанти розповіли про прорив із Кримським мостом

Російський гідрогеолог зазначив, що в будівельних нормах було написано, що в сейсмічних районах арочні мости можуть будуватися тільки на скельній основі.

За його словами, в Керченській протоці понад 1000 м вглиб напівтвердих, піщаних, обводнених глин, і за старим нормами будувати на цих глинах нічого не можна.

"А вони почали будувати, вони порушили закон, і їх потрібно судити за це. Уявіть собі, якщо грюкне грязьовий вулкан, глина підніметься вище і піде з-під опори, і опора звалиться. Вона ж стоїть п'ятами на глині, і це досить серйозна річ насправді. Цей непотрібний більшості міст будувався тільки для однієї людини. на нього викинули купу грошей, і я впевнений, що експлуатаційні витрати перевищать вартість будівництва самого моста. До цього все йде", – підсумував Медовар.

У Керченській протоці понад 1000 м вглиб напівтвердих, піщаних, обводнених глин, і за старим нормами будувати на цих глинах нічого не можна "Кримський міст"

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року.

Продаж квитків на ці поїзди відкриється у вересні й проводитиметься у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта і Судак.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!