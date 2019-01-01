Вихідні в Україні: скільки будемо відпочивати в 2019-му і як оплатять

В Україні з 1 січня 2019 року зросли максимальний розмір добових і мінімальні лікарняні.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, за мінімальні добові заплатять 60 грн (сума не змінилася); максимальні добові – 417,3 грн (було 372,3 грн); відрядження за кордон – до 80 євро.

Українці за час, який вони провели у відрядженні, повинні отримувати не менше свого середнього заробітку, йдеться в 121 ст. Кодексу законів про працю. Найчастіше відрядження дні оплачують також, як і "звичайні". Відзначимо, згідно із законом в день відрядження виходити на роботу не потрібно. Тобто навіть якщо ви повернулися рано вранці додому, весь цей день вам порахують "відрядження" і якщо ви не вийдете на роботу, це не може вважатися прогулом.

Вихідні в Україні

У 2019-му українців чекають два головних нововведення: підвищать максимальний розмір відрядних (розмір становить 0,1 мінімальної зарплати) і, можливо, почнуть виплачувати закордонні відрядження у валюті. Останнє нововведення передбачено розробленими НБУ постановами, які вступають в силу в лютому 2019-го.

Скільки заплатять за лікарняний

мінімальний розмір лікарняного – близько 100 грн в день (було близько 90 грн);

розмір лікарняного залежить від зарплати та стажу;

роботодавець оплачує перші п'ять днів, решта – соцстрах.

Розраховуючи розмір лікарняного, бухгалтер повинен враховувати страховий стаж і середню зарплату за останні 12 місяців. Так, сукупну зарплату за цей період ділять на кількість днів у році (з урахуванням державних свят). Отримана сума – розмір лікарняного.

Вихідні в 2019-му 1 січня – Новий рік; 7 січня і 25 грудня – Різдво Христове; 8 березня – Міжнародний жіночий день; 1 травня – День праці; 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 28 червня – День Конституції України; 24 серпня – День незалежності України; 14 жовтня – День захисника України; один день (понеділок) – Великдень; один день (понеділок) – Трійця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні Кабінет міністрів визначився з перенесенням робочих днів на 2019 і 2020 року для більш зручного проведення новорічних і травневих свят.