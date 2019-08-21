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"Вихід є": "Нафтогаз" придумав, як знизити ціну на газ для українців

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В Україні газ зимою дорожчає, однак "Нафтогаз" знайшов рішення для зниження цін на блакитне паливо.

"Зимою потреба в газі стрімко зростає, і він зазвичай дорожчає. Літом потреба падає і він дешевшає. Це правда", – повідомив голова правління національної акціонерної компанії Андрій Коболєв у Facebook.

За його словами, починаючи з травня цього року побутові споживачі вже побачили у власних платіжках переваги ринкових цін на газ.

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Завдяки тому, що ціна визначається ринком, блакитне паливо для українців подешевшало вже на 25% від зимового рівня. І у підсумку зараз ціни нижчі, ніж були рік тому.

Одночасно з цим американський LNG посилив свої конкурентні переваги на європейському ринку.

"Що буде далі? Біржові прогнози вказують на те, що в холодні місяця ціна газу збільшуватиметься. Від ринкових цін за законом залежить і наша відпускна ціна. Що ж робити, щоб не платити більше? Чи є вихід? Вихід є. Ми пробили бюрократичні стіни завтовшки за Велику Китайську і готові запропонувати вам нове рішення", – резюмував Коболєв.

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Нагадаємо, що з 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр.

Підвищення вартості газу в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

14 березня 2019 року НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

У результаті НАК і уряд досягли угоди щодо зниження ціни на газ у травні, але вона передбачає, що вартість збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

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Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" газ тарифи
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