Виграла Hyundai: українку жорстко "розвели" на гроші за допомогою смс

В Івано-Франківську 32-річна жінка стала жертвою шахраїв. На свій мобільний телефон вона отримала повідомлення, де було сказано про виграш автомобіля "Hyundai".

Як вона розповіла місцевому виданню "Галка", в суботу (18 серпня. - Ред.) вона отримала номер рахунку, на який повинна була перерахувати 22 тис. грн, нібито для отримання призу.

"Мені сказали, що гроші потрібні для оформлення документів, або я можу забрати кошти в сумі 510 тис. грн, як балансову вартість авто. Після спілкування з невідомою особою, скориставшись терміналом, я чотирма платежами оплатила зазначену суму і в результаті зв'язок з "консультантом" різко обірвалася. Автомобіль не вислали, гроші не повернули" - пояснила жінка.

В результаті мешканка Івано-Франківська звернулася за допомогою в поліцію. За даним фактом внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачених ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Як інформує сектор комунікації поліції, в таких випадках наберіть номер оператора "102", поділіться новиною і таким чином ви зможете уникнути необдуманих вчинків і не дозволите себе обдурити.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явилася нова афера, пов'язана з виграшем автомобіля або квартири. Людям стали приходити мобільні повідомлення, де було сказано, що для отримання машини або нових апартаментів потрібно віддати невелику суму грошей, як податок.