Обійдеться в мільярди: в ОП розповіли про плани відновлення Донбасу

Офіс президента оцінив мінімальну вартість відновлення транспортної інфраструктури, промислових, житлових та адміністративних приміщень Донбасу в 372 млн євро.

Про це повідомив перший заступник глави ОП Сергій Трофимов на інвестиційному форумі RE:Think. Invest in Ukraine в Маріуполі Донецької області, передає видання "Українські Новини".

Трофимов зазначив, що тільки на відновлення дорожньо-транспортної інфраструктури необхідно не менше 231 млн євро.

Серед найбільш постраждалих від військових дій прифронтових районів він виділив Ясинуватський і Волноваський райони Донецької області, Попаснянський та Станично-Луганський райони Луганської області.

Трофимов підкреслив, що тільки в Донецькій області повністю зруйновано або пошкоджено 6,8 тис. об'єктів житлового фонду, відновлення яких обійдеться в більш ніж 72 млн євро.

Перший заступник голови Офісу заявив, що держава готова гарантувати повний і прозорий супровід інвестиційних проектів і захищати права чесних інвесторів на підконтрольних Україні територіях.

Ілюстрація. Донбас Handelsblatt

Як писав OBOZREVATEL, на форумі в Маріуполі президент Володимир Зеленський запевнив, що Україну в найближчому майбутньому чекає економічний прорив.

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