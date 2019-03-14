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Відмовиться від транзиту: ЗМІ дізналися про таємну підлість "Газпрому" Україні

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Російський монополіст "Газпром" має намір припинити транзит газу через Трансбалканський коридор з України до Туреччини.

Про це заявила глава міненерго Болгарії Теменужка Петкова місцевому телеканалу bTV, передає РБК. Зазначається, що болгарська влада отримала листа від дочірнього підприємства "Газпром експорт", в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України до Туреччини з січня 2020 року.

Вона зазначила, що якщо друга гілка "Турецького потоку" не пройде через Болгарію, то країна залишить за собою право звернутися до арбітражу з метою стягнення з "Газпрому" транзитних платежів, які країна за контрактом має отримувати до 2030 року.

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В "Газпромі" у відповідь заявили, що не надсилали жодного офіційного повідомлення на адресу влади Болгарії про намір припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з січня наступного року.

Відмовиться від транзиту: ЗМІ дізналися про таємну підлість "Газпрому" Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна посіла друге місце в Європі за кількістю власних покладів газу. За останніми оцінками BP Statistical Review of World Energy, Україна має 1,1 трлн кубометрів запасів газу.

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