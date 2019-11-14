Правоохоронці затримали чоловіка нардепки "Слуги народу"

Чоловіка народного депутата фракції "Слуга народу" Анни Скороход затримали правоохоронні органи через її політичної позиції.

Про це нардеп розповіла під час виступу в залі Верховної Ради у четвер, 14 листопада.

"Сьогодні за мої політичні уподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з заступників Адміністрації президента, одного із заступників генерального прокурора Касько, мого чоловіка затримали незаконно. Підставою стали мої голосування в залі, відстоювання державної власності на ГТС, а також червона кнопка проти відкриття ринку землі", – заявила вона.

Скороход підкреслила, що її чоловіка затримали в помсту за її відмову голосувати за земельну реформу.

"Рішення незаконне. Підстава – запит РФ 2017 року. До цього не було питань. І тут йде затримання мого чоловіка", – просила Скорород з трибуни ВР.

Вона додала, що звертається до президента Володимира Зеленського, ДБР, правоохороннів органів зупинити свавілля.

"Коли ми йшли з командою і відстоювали президента на виборах, ніхто не думав, що потім нас будуть ламати через коліно і діяти тими методами, які зараз діють", – зазначила Скороход.

Після неї виступив глава фракції "СН" Давид Арахамія який заявив, що партія до затримання її чоловіка не має ніякого відношення.

"Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ви загугли цивільного чоловіка пані Скороход, то все зрозумієте. Ми як політична партія не маємо до цього ніякого відношення. Але то що пані Скороход неодноразово зверталася в народним депутатам і пропонувала гроші (за вирішення питання), то це факт", – сказав депутат.

Анна Скороход в Раді

Після в кулуарах парламенту Скороход заявила, що їй "дзвонили з Офісу президента і говорили, щоб я так не робила (не голосувала проти землі)"

"Хто це, я не можу сказати. Мені також про це говорив Арахамія", – зазначила вона.

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