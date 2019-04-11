Відмивали російські гроші: найбільші банки США загрузли у новому скандалі

У США виник черговий скандал з відмиванням російських грошей. Три найбільший банки - Bank of America, Morgan Stanley і Citigroup - перевірили рахунки своїх клієнтів, щоб виключити можливе відмивання коштів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на керівників кредитних організацій, передає Lenta.ru. Виконавчий директор Bank of America Брайан Мойніхен і глава Morgan Stanley Джеймс Горман заявили, що не виявили підозрілої активності на рахунках клієнтів, виконавчий директор Citigroup Майкл Корбато відмовився коментувати розслідування.

Запит про сумнівні операції в банки направила голова комітету з фінансових послуг палати представників Максін Уотерс. Приводом послужило розслідування Вашингтоном діяльності німецького Deutsche Bank у зв'язку із звинуваченнями у відмиванні грошей російських клієнтів.

"Багато повідомлялося про те, що Deutsche Bank став каналом, через який злочинці, клептократи та союзники Путіна виводили незаконні кошти з Росії. Недавня інформація показує, що деякі з ваших установ також надають кошти для фізичних або юридичних осіб, які можуть брати участь в сумнівних угодах", - пояснила Уотерс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоюрідного брата президента Росії Володимира Путіна, Ігоря Путіна, підозрюють у відмиванні коштів через естонську філію Danske Bank.

Передбачається, що Ігор Путін відмивав гроші, використовуючи фірму Lantana Trade, яка у 2013 році повідомила реєстру компаній у Великобританії про нібито зовсім невеликий обіг, хоча насправді через її рахунки проходили величезні суми. У тому ж році Danske Bank закрив рахунки Lantana і ще 20 фірм, з якими вона обмінювалася великими сумами.

У 2015 році Deutsche Bank проводив перевірку підозрілих транзакцій об'ємом в 4 млрд доларів, які були проведені російськими клієнтами банку. Кошти на рахунках, які потрапили під розслідування, належали людям з близького оточення Путіна - його партнерам і друзям Аркадію і Борису Ротенбергам.

Попередні підсумки внутрішнього розслідування Deutsche Bank показали, що в період з 2007 по 2015 роки німецький банк в цілому обробив близько 150 млрд доларів від загальної кількості підозрілих трансакцій, пов'язаних з Danske Bank.

Влада Данії, Естонії, Великобританії також проводить власні розслідування щодо Danske Bank. Франція розглядає можливість повторного розслідування справи про відмивання грошей через датський банк.

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