Відлякати інвесторів: конкурс УРП під загрозою зриву

Експерт прокоментував ситуацію навколо конкурсу на укладення УРП

Вперше за довгий час було проведено 10 конкурсів на укладення угоди про розподіл продукції (видобуток природного газу). Про це написав експерт нафтогазової галузі Андрій Закревський, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

Він зазначив, що на конкурси були виставлені 9 ділянок на суші і 1 ділянка на шельфі Чорного моря.

"Загалом проведення конкурсів, запропоновані ділянки надр та учасники були сприйняті і експертами і ЗМІ стримано позитивно", - написав експерт.

При цьому після оголошення переможців конкурсів (розпорядження Кабінету міністрів України від 05.07.2019 р.) з'явилися незадоволені серед учасників, які не здобули перемогу.

Так, компанія "Укрнафтобуріння" (І.Коломойський) в Окружному адміністративному суді Києва оскаржує результати конкурсу по Зіньківської площі, посилаючись на неправомірність положення постанови Кабінету міністрів України про затвердження конкурсних умов, що дозволяє брати участь у конкурсі юридичній особі, спеціально створеній для цього, при наявності гарантії материнської компанії і наданні інформації про досвід, технічні, фінансові та інші можливості засновника (гаранта) такої юрособи. Хоча законом про УРП це не заборонено.

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Як зазначає експерт, так структурується абсолютно весь міжнародний нафтогазовий і не тільки бізнес.

"Якщо проаналізувати всі конкурси на укладення УРП, коли-небудь проведені в Україні, включаючи останні, більшість учасників були такими SPE. Такі мейджори, як Shell, Chevron, Ексон брали участь в конкурсах на укладення УРП через свої спеціально створені компанії. Якщо проаналізувати останні конкурси (в Україні), спеціально створеними компаніями брали участь абсолютно всі, крім "Укрнафтобуріння", "Укргазвидобування" і "Навігатор комплект". Інші учасники були ЅРЕ, включаючи ДТЕК (Oil&Gas Overseas Trading B. V. і "Нафтогазексплуатація"), "Західнадрасервіс" (ТОВ ВЕЛЛ КО), "Сігма Блейзер" і "Аспект Енерджі" (Ukrainian Energy LLC), Vermilion Ukraine Exploration B. V., ТОВ ГеоАльянс Партнерство, Geo Alliance Partnership B. V. А значить, якщо суд скасує результати конкурсу на Зіньківську площу з цієї причини, то всі інші конкурси також треба відміняти, адже умова участі SPE присутня абсолютно у всіх конкурсних умовах. На підході ще 3 конкурси з такими ж умовами", - написав експерт.

Величезна територія буде заморожена на час судів і недоступна для освоєння. Цілі щодо нарощування видобутку газу і енергонезалежність України можна буде відкласти, зазначив експерт.

"Те, як ми пройдемо цю історію з судами щодо УРП – це історія, яка покаже і незалежність судів, і наскільки Україна готова захищати інвесторів, чи є нарощування видобутку справжнім пріоритетом держави чи особисті інтереси, як і раніше дорожчі за все", - зазначив Закревський.

Нагадаємо, 26 липня Національне антикорупційне бюро спільно з ГПУ провела обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше в НАБУ повідомили, що обшуки проводилися в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів окремими суддями. Генпрокуратура до 9 серпня направить до Вищої ради правосуддя клопотання на отримання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності суддів Окружного адмінсуду Києва.

18 квітня суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Також раніше повідомлялося, що відразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включаючи суддів, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з'явилися на обов'язкове кваліфікаційне оцінювання нібито через хворобу.

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