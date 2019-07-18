"Шара — наше все": українці висміяли ідею Зеленського скасувати комуналку для пенсіонерів

Президент України Володимир Зеленський заявив про ідею скасувати комунальні платежі для малозабезпечених пенсіонерів старше 70 років.

"Є ідея, зараз дуже складно про неї говорити, але ідея дуже креативна. Нині знаходять наші хлопці економічну модель, як людям, яким за 70 років, коли вже людина не може, вона не тільки на пенсії, але й фізично не може працювати, і вона вже достатньо працювала на країну 40-50 років, як такій особі не платити комуналку", – заявив глава держави в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі "Зе! Президент".

"Саме ті люди, які малозабезпечені. Думаю, що у нас вийде, я дуже хочу", – додав він.

Зеленський також підкреслив, що загалом прагне знизити тарифи в Україні, проте для цього потрібен уряд.

На ідею глави держави щодо скасування комуналки для пенсіонерів уже відреагували користувачі мережі.

"Оце я розумію – передвиборчі технології за 4 дні до виборів! Хоча і це ще не межа. Можна ще в суботу проголосити, що за умови достатньо великої фракції у ВР "Слуга народу" знайде можливості всім платити гроші просто так, "як у Швейцарії пропонували, але ті, дурні, відмовились". По 2000 євро – власне, як там пропонували. І, що характерно, конкурентам же дійсно немає чим на таке відповісти! Чиста перемога", – пише у Facebook заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"А я так зрозумів, що це пенсійний вік можуть підняти до 70!" – наголосив Roman Sytnyk.

"Ну, це просто. Треба розпорядитися, щоб нам гроші платила Швейцарія, якщо їм все одно свої євро нікуди дівати", – пише Тамара Зерня.

"Шара – наше все", – заявила Tetyana Moreva

"Відібрати і поділити", – підсумував Vadim Tikhonov.

Команда президента працює над тим, щоб скасувати комунальні платежі малозабезпеченим пенсіонерам

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 квітня команда Володимира Зеленського закликала "Нафтогаз" і Кабінет міністрів провести консультації з МВФ і знизити ціну на газ для населення з 1 травня.

НАК і уряд раніше вже досягли угоди про зниження вартості газу в травні, але вона передбачає, що ціна збільшиться, якщо ринкові ціни знову будуть вищими за встановлений Кабміном рівень.

Водночас у команді Зеленського заявили, що питання зниження комунальних тарифів не є прерогативою президента.

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