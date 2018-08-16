"Відчують усі": стало відомо, як "пекельні" санкції США вдарять по росіянах

Нові санкції США проти РФ безпосередньо не зачеплять простих росіян, але так чи інакше призведуть до нового циклу економічної кризи в країні.

Таку думку висловив у блозі на OBOZREVATEL екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він наголосив, що рівень доларизації російської економіки за останні 20 років дуже впав.

"Треба сказати, що прості громадяни на таксі в булочну не їздять і доларами не розраховуються. Рівень доларизації російської економіки за останні два десятиліття дуже впав. Не думаю, що звичайні люди прямо відчують на собі такі заборони з боку США, адже міняти долари в обмінниках можна буде, як і раніше. Думаю, багато хто, незважаючи на те, що в сенсі заощадження грошей євро більш вигідний, залишаться з доларом", - пояснив він.

Водночас він вважає, що нові санкції США в будь-якому випадку приведуть до певної хвилі невизначеності всередині країни.

"Однак нова хвиля невизначеності, ускладнення механізму міжнародних платежів безумовно призведе до подорожчання банківських операцій, неможливості для багатьох підприємств кредитуватися, а значить - до нового циклу економічної кризи. І ось це відчують уже всі громадяни", - заключив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через анонс нових обмежувальних заходів США офіційний курс російської валюти демонстрував різке падіння протягом тижня.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов уже пригрозив, що у відповідь на санкції Росія продовжить позбуватися американських цінних паперів і збільшувати розрахунки в національній валюті. Після цієї заяви багато експертів вже напророкували Росії долар по 100 рублів.