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"Відчують усі": стало відомо, як "пекельні" санкції США вдарять по росіянах

4.7тЧитати новину російською

Нові санкції США проти РФ безпосередньо не зачеплять простих росіян, але так чи інакше призведуть до нового циклу економічної кризи в країні.

Таку думку висловив у блозі на OBOZREVATEL екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Він наголосив, що рівень доларизації російської економіки за останні 20 років дуже впав.

"Треба сказати, що прості громадяни на таксі в булочну не їздять і доларами не розраховуються. Рівень доларизації російської економіки за останні два десятиліття дуже впав. Не думаю, що звичайні люди прямо відчують на собі такі заборони з боку США, адже міняти долари в обмінниках можна буде, як і раніше. Думаю, багато хто, незважаючи на те, що в сенсі заощадження грошей євро більш вигідний, залишаться з доларом", - пояснив він.

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Водночас він вважає, що нові санкції США в будь-якому випадку приведуть до певної хвилі невизначеності всередині країни.

"Однак нова хвиля невизначеності, ускладнення механізму міжнародних платежів безумовно призведе до подорожчання банківських операцій, неможливості для багатьох підприємств кредитуватися, а значить - до нового циклу економічної кризи. І ось це відчують уже всі громадяни", - заключив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через анонс нових обмежувальних заходів США офіційний курс російської валюти демонстрував різке падіння протягом тижня.

Міністр фінансів РФ Антон Силуанов уже пригрозив, що у відповідь на санкції Росія продовжить позбуватися американських цінних паперів і збільшувати розрахунки в національній валюті. Після цієї заяви багато експертів вже напророкували Росії долар по 100 рублів.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Ілля Пономарьов
Місце
Росія
Об'єкти
РосіяСШАсанкции
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Очередного иксперда из эскадрильи сбитых лётчиков "Обоз" достал с самого дна говнопомойки.Ничего нового.Где новые лица клоунов от политики и экономики,ау?!
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