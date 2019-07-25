Відбирають продукти: у Криму окупанти почали масово обшукувати українців

У Криму за останній тиждень окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України.

Серед продуктів, які вилучали співробітники так званого відділу Південного управління Россільгоспнагляду, були ковбаса, сало, яйця, повідомляють "Примечания".

"Вони були виявлені інспекторами в ручній поклажі і багажі українців, які прямують до Криму через пункти пропуску "Армянськ", "Джанкой", "Перекоп", – зазначається у повідомленні.

Водночас співробітники "Південного управління Россільгоспнагляду" допустили до ввезення у Крим 135 тварин.

Усього з початку цього року інспектори підконтрольного Росії відомства виявили та повернули в Україну 4849 кг продуктів тваринного походження, тварин і птиці у кількості 126 голів.

Водночас допущені до ввезення у Крим були тварини у кількості 2297 голів.

У приїжджих українців у Криму масово вилучають продукти

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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