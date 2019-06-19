"Видатна стійкість": ЄС вказав на непотрібність санкцій Путіна

Санкції Європейського Союзу проти Росії і ембарго у відповідь з боку Москви на імпорт продовольства з Брюсселя мали стриманий вплив на економіку ЄС.

Виробники продуктів в Європі адаптувалися і знайшли альтернативні ринки збуту, заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні у відповідь на запит депутата Європарламенту, передає РБК.

"Не дивлячись на труднощі, викликані російським продовольчим ембарго, агропродовольчий експорт Євросоюзу показав видатну стійкість, і більшість секторів змогли знайти альтернативні ринки", – зазначила вона.

Представник ЄС не змогла надати точних даних про втрати європейських виробників від російських контрсанкцій. Замість цього вона привела загальну цифру агропродовольчого експорту Євросоюзу – 137,4 млрд євро за підсумками 2018 року.

За її словами, з досанкціонного 2013 року експорт сільськогосподарської продукції та продуктів з Європи в треті країни виріс на 14,6%.

"Побічний вплив обмежувальних заходів щодо Росії на економіку ЄС залишається у цілому стриманим і керованим", – резюмувала Федеріка Могеріні.

Рішення про санкції проти Росії має бути затверджене Радою ЄС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2018 року набуло чинності рішення Євросоюзу щодо продовження економічних санкцій проти Росії на півроку, до 31 липня 2019-го.

Обмежувальні заходи проти Росії спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також на сфери, пов'язані із виробництвом товарів подвійного призначення.

Також проти Росії до кінця липня 2019-го (рішення можуть продовжити) діють такі обмеження проти Кремля:

обмеження доступу до первинного та вторинного ринків капіталу ЄС для 5 основних державних фінансових інститутів та їхніх контрольних дочірніх компаній, створених за межами ЄС, а також для трьох найбільших російських енергетичних і трьох оборонних компаній;

заборона на експорт та імпорт торгівлі зброєю;

заборона на експорт товарів подвійного призначення для військових цілей або кінцевих споживачів у Росії;

обмеження доступу Росії до деяких чутливих технологій і послуг, які можуть бути використані для видобутку й розвідки нафти.

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