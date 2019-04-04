"Допомоги може не бути": економіст озвучив загрозу виборів-2019 на співпрацю з МВФ

Цьогоріч Україна не зможе отримати черговий транш від МВФ. Надходження нового кредиту можливе не раніше весни 2020 року.

Про це в ефірі ObozTV розповів економіст Борис Кушнірук. Він зазначив, що це пов`язано із тим, що місія МВФ чекатиме формування уряду в Україні після президентських і парламентських виборів і ухвалення нового бюджету у країні.

"Наприкінці травня буде інавгурація президента, до того ж місія МВФ не зможе технологічно зустрітися з новим лідером країни раніше липня місяця, а вже у жовтні передбачаються парламентські вибори, тому треба буде чекати", – сказав він.

Також в Україні постане питання стосовно інших програм співпраці з міжнародними структурами, такими як Світовий Банк, ЄС, додає Кушнірук. За його словами, це може створити суттєвий тиск на курс національної валюти.

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"Якщо це не доповниться ще тим, що Україна матиме строкатий склад парламенту, – а без якоїсь чіткої більшості уряд не буде спроможний проводити реформи, – то буде ризик, що держава взагалі не зможе отримати будь-яку допомогу від своїх партнерів", – додав економіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з економічних питань Ігор Уманський розповів, що після того, як МВФ перенесли терміни надання кредиту Україні, очікувати траншу найближчим часом не варто. Надання кредиту не буде прийняте і під час наступної місії МВФ у травні-червні. Причиною цього є невизначеність щодо того, хто буде наступним президентом України.

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