Кандидатуру прем'єр-міністра вже внесли в Раду: стало відомо ім'я

У Верховну Раду України внести кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем'єр-міністра. Його запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив сьогодні представник президента в парламенті Руслан Стефанчук у кулуарах Ради. Оскільки президентська партія "Слуга народу" отримала більшість місць у Раді, то, найімовірніше, Гончарук стане майбутнім прем'єр-міністром України.

Серед інших кандидатів на посади в новому Кабміні – Ірина Венедиктова зі списку "Слуги народу" як міністр юстиції, Тимофій Милованов як міністр економіки і Оксана Маркарова, яка залишиться міністром фінансів.

Стефанчук додав, що кандидатуру прем'єр-міністра і нового складу Кабінету міністрів Верховна Рада затвердить одним голосуванням, передає "Ліга.net".

"Звичайно, це голосування пакетом, крім двох міністрів, яких вносить президент України", – заявив він.

Згідно з Конституцією, президент вносить до Верховної Ради кандидатури прем'єр-міністра, міністра закордонних справ і міністра оборони.

У той же час нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що їхня фракція не голосуватиме за новий Кабінет міністрів. Зокрема, він сказав, що не вважає за потрібне голосувати за Гончарука, оскільки навіть не знає його імені і йому про його досягнення нічого невідомо.

Олексій Гончарук dsnews.ua

Що відомо про кандидата:

Олексій Гончарук – магістр права (навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом). Працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів".

З 2005-го по 2008-й працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest, із другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії. З 2008 року – арбітражний керівник, засновник і керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг у сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам". Заступник генерального директора ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія".

На виборах до Верховної Ради у 2014-му балотувався від "Сили людей". Радник першого віцепрем'єр-міністра Степана Кубіва. Голова третейського суду при "Союзі інвесторів України". З 2015-го по 2019-й – голова незалежної експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання (BRDO).

З 2019-го – заступник глави Офісу президента з економічних питань.

Олексій Гончарук strana.ua

Чим запам'ятався Гончарук. Політик очолив Офіс ефективного регулювання. Це організація, яка фінансується ЄС. Вони працювали разом із органами влади різних рівнів, розробляли рішення і підтримували роботу "реформаторів у міністерствах". Самостійно Офіс нічого втілити в життя не міг, проте під керівництвом Гончарука взяв участь у:

скасуванні обов'язкових печаток на документах;

продажу надр через аукціони;

запуску малої приватизації;

створенні можливості оплачувати з мобільного рахунку невеликі покупки.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що Зеленський запропонує парламенту призначити на пост прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Раніше сам Зеленський заявив, що розглядає двох кандидатів на пост прем'єра.

За даними ЗМІ, Зеленський збирається залишити на посаді міністра фінансів Оксану Маркарову.

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