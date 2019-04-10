Великодній кошик-2019: економіст пояснив, чи зросте вартість продуктів

Вартість продуктів для великоднього кошика в Україні цього року збільшиться на 12-15%. Останнім часом значно зросла ціна на борошно, тому, відповідно, паски коштуватимуть більше.

Про це в ефірі ObozTV розказав економіст, голова Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Він додав, що корисніше для здоров'я приготувати паску самостійно, а не купувати магазинну.

"М'ясо дорожчає меншими темпами, аніж борошно, з якого готуватимуть паски. Хоча, знаєте, паска теж буває різна. Наприклад, "Київхліб" приготував у цьому році "преміальну паску", яка буде коштувати до тисячі гривень за півтора кілограми. Тому українці, звісно, купуватимуть і готуватимуть на основі своїх власних фінансових можливостей. Я б рекомендував готувати самостійно, тому що багато виробників, на жаль, кладуть у паски не те, що належить за рецептом. Якщо ви приготуєте власними руками, то будете знати, що це зроблено якісно і корисно для здоров'я", — сказав він.

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Ті громадяни, в яких обмаль часу на приготування, можуть купити готовий великодній кошик, пояснив економіст.

"Але ви так не зможете вибрати ні кагор, ні м'ясо, нічого іншого, якщо кошик уже продається готовим і зібраним. А тут такий випадок, що коли людина хоче купити дійсно щось хороше, вона буде вибирати", — зазначив Дорошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за останні п'ять років продукти з соціального продуктового кошика подорожчали майже утричі — найбільше зросла ціна на хліб. У лютому 2014 року вартість продуктового соцкошика становила $12,6, а в цьому році вже $34,56.

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