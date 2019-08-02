Великий скандал в Ощадбанку: друг Яценюка проліз у правління без конкурсу

Наглядова рада державного Ощадбанку продовжила контракт голові правління Андрію Пишному ще на 5 років без проведення конкурсу на посаду.

Про це повідомляє Фінревізор у матеріалі для OBOZREVATEL. За його даними, про саме призначення промовчали у фінансовій установі.

Автор зазначає, що Пишний є найближчим соратником глави "Народного Фронту" Арсенія Яценюка. За його даними, на своїй посаді Пишний сприяв виведенню 40 млн доларів соратником "Народного Фронту" Ігорем Котвицьким.

"Запам'ятався же пан Пишний тільки бурхливим піаром із величезними, абсолютно необґрунтованими бюджетами, а також спробою автоматизувати банк із не менш величезними бюджетами. Результатом таких величезних витрат чомусь виявився пшик", – йдеться у статті.

Автор зазначає, що саме Ощадбанк продемонстрував найнижчий показник рентабельності капіталу – 0,6% при найвищому рівні проблемних кредитів – 63%.

"Для порівняння – і щоб не було спекуляції не тему, як держбанком складно керувати ефективно – прибутковість на капітал Укргазбанку у 2018 році склала 13,5%, а ПриватБанку – 46,5%. Дива автоматизації можна описати одним фактом – при завершенні терміну дії карти тільки в "Ощаді" клієнт має відкрити – увага – новий рахунок. Тобто, незважаючи на колосальні бюджети, банк виявився нездатним зробити найпростішу річ – розділити картковий і особистий рахунок клієнта", – зазначено у статті.

Андрій Пишний

Як повідомляв OBOZREVATEL 25 липня "Ощадбанк" відстояв у Верховному суді свою позицію у суперечці з "Укртелекомом" про розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими складає майже 1,5 млрд гривень.

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