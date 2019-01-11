Велика НП у "Борисполі": в аеропорту вжили рішучих заходів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" після декількох тижнів простою відновив повноцінну роботу вантажного терміналу. За цей час у Києві фіксувалися величезні проблеми з доставкою вантажів.

Про це повідомили "Інтерфакс-Україна" у прес-службі аеропорту. Водночас "Укрпошта" заявила, що нині в аеропорту обробляється пошта, яку прийняли раніше, але не відвантажили через обмежені можливості аеропорту на завантаження.

"Укрпошта" планує повернутися до стандартних термінів доставки вже до кінця січня", — підкреслили в компанії.

Уся імпортна пошта, яка в період із 24 грудня 2018-го до 4 січня 2019 року не приймалася аеропортом, прибуває у Київ і передається на обробку.

Для прискорення стабілізації ситуації "Укрпошта" домовилася із усіма партнерськими авіалініями про збільшення щоденної квоти вивозу пошти на кожному рейсі додатково до 30% від планової норми. А також вивела додатковий персонал на всі робочі зміни й задіяла технологію обробки вантажів і пошти із залученням приватних сертифікованих хендлінгових компаній для обслуговування виділених рейсів на імпорт і експорт.

Колапс із доставкою у "Борисполі" facebook.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, міжнародний аеропорт "Бориспіль" у зв'язку з великим сезонним обсягом авіавантажів вводив тимчасове обмеження прибуття імпортних вантажів на вантажний термінал із 24 грудня 2018-го до 4 січня 2019 року.

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