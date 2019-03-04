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Вдарить по "Північному потоку-2": в ЄС анонсували розгромну міру проти Росії

17.2тЧитати матеріал російською

Газова директива Європейського Союзу з поправками застосовуватиметься до російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний директор Генерального директорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, схвалена директива дуже швидко набуде чинності.

"Директива набуде чинності швидко, в будь-якому разі, до запуску "Північного потоку-2". Тобто ця директива застосовуватиметься до цього проекту", — сказав європейський високопосадовець у понеділок на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики. Під час засідання міністрів країн ЄС поінформували про підготовку остаточного затвердження директиви.

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Він повідомив, що багато держав ЄС висловлювалися на користь того, щоб застосування цієї директиви втілювалося негайно після публікації і з урахуванням всіх поправок.

За словами Рісторі, це дуже важливий момент, бо гарантує швидку адаптацію директиви до національних законодавств країн ЄС.

Вдарить по "Північному потоку-2": в ЄС анонсували розгромну міру проти Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

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Тема
Північний потік - 2
Місце
Росія
Теги
РосіяЄвросоюзПівнічний потік - 2
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Semenov Igor
Semenov Igor
Информация: "Если учесть, что почти 90% выручки Нафтогаза формирует традиционно именно транзит, это может привести к тому, что предприятие может стать попросту нерентабельным, считает Александр Пахомов. Именно поэтому Коболев и указывает на необходимость партнерства с зарубежными компаниями по управлению ГТС. То есть в целом предполагается, что с партнерами будут разделены не только потенциальные доходы, но и расходы, а так же риски, как экономические, так и политические. По вполне понятным причинам сейчас для европейских энергетических компаний привлекательность инвестиций в украинскую ГТС равна нолю, что, опять же в Нафтогазе понимают, поэтому необходимость сделки пытаются перевести в политическое русло. Транзит газа через Украину висит на тонкой нити, признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. В прямом и переносном смысле. В переносном – поскольку другие «нити» газопроводов действительно в перспективе в основном обойдут украинский транзит. В этом не стоит обманываться, что называется, «на голубом ГАЗУ». Европейцы справедливо опасаются дефицита топлива. Спрос в Старом свете уже сейчас - порядка 400 млрд кубометров ежегодно, из которых около 50% дают российские поставки. Дополнительные потребности составят 145 млрд куб. м к 2025 г. и 185 млрд – к 2035 г., по прогнозам «Газпрома». Он предполагает покрыть этот новый спрос в основном за счёт «Nord Stream 2» и южных «потоков». Они совместно обеспечат порядка 146 млрд куб.м. Но украинская «нить» истончается и в прямом смысле, как уже говорилось выше, продолжает эксперт. Газотранспортная система (ГТС) Украины приходит постепенно в запущенное состояние. На её поддержание, по оценкам экспертов, нужно 200 млн евро в год, а реально выделяется лишь 20 млн. Европейские кредиты на её реконструкцию были использованы не по назначению. Текущая рентабельность (без необходимых капиталовложений) может поддерживаться при поставках более 60 млрд куб.м., что пока сохраняется, поскольку объём транзита сейчас - свыше 90 млрд куб.м. Но стоимость этих поставок в 1,5-2 раза выше, чем по «Северному потоку». Из-за технической ненадёжности ГТС, её малой пропускной способности и дороговизны пути через Украину, после запуска новых газопроводов на украинский транзит останется примерно 10-15 млрд куб.м. в год. на горизонте 4-5 лет, прогнозирует Марк Гойхман. Это крайне неблагоприятно для Киева, поскольку поступления от транзита снизятся на 2,7 млрд долл. в год, или примерно на 3% ВВП. Кроме того, на таких объёмах поставок содержать ГТС окажется невозможно из-за её убыточности. Поэтому транзит через Незалежную действительно под большим вопросом на перспективу. Но и сохранять его в нынешнем виде невозможно ни для одной из сторон."
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Этот Доминик уже много чего заявлял по сп2. В результате хором, вместе со скаклами, отсосал по всем вопросам.
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Livesey David
Livesey David
Обычная лапша для нерабов: главное погромче крикнуть перемоха, то есть "газовая директива скоро будет принята" и скромно умолчать, что согласно этой директиве, решать, что и как прокачивать через газопровод будет решать страна, по которой он будет проходить, то есть решать будет Германия, упс!
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