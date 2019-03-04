Вдарить по "Північному потоку-2": в ЄС анонсували розгромну міру проти Росії

Газова директива Європейського Союзу з поправками застосовуватиметься до російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".

Про це заявив генеральний директор Генерального директорату Єврокомісії з енергетики Домінік Рісторі, передає "Інтерфакс-Україна". За його словами, схвалена директива дуже швидко набуде чинності.

"Директива набуде чинності швидко, в будь-якому разі, до запуску "Північного потоку-2". Тобто ця директива застосовуватиметься до цього проекту", — сказав європейський високопосадовець у понеділок на прес-конференції у Брюсселі після засідання Ради ЄС з енергетики. Під час засідання міністрів країн ЄС поінформували про підготовку остаточного затвердження директиви.

Він повідомив, що багато держав ЄС висловлювалися на користь того, щоб застосування цієї директиви втілювалося негайно після публікації і з урахуванням всіх поправок.

За словами Рісторі, це дуже важливий момент, бо гарантує швидку адаптацію директиви до національних законодавств країн ЄС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що передбачає посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".

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