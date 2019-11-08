В умовах кризи збільшувати тарифи на газ неприпустимо – Каленков

В умовах кризи, коли українська промисловість працює зі збитками, підвищення тарифів на транспортування газу в рази - неприпустимо. З огляду на те, що тарифи в Україні і так одні з найвищих по Європі, подальше їх збільшення зробить вітчизняну промисловість неконкурентоспроможною.

Таку думку у ході круглого столу, присвяченого обговоренню запланованого підвищення тарифів на транспортування газу, висловив президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Олександр Каленков 24 канал

"Уже зараз ставки тарифу на так звану точку входу вищі, ніж у багатьох європейських країнах. У 2 рази вищі, ніж у Словаччині, в 10 разів вищі, ніж в Австрії. Потрібно розуміти, що ставка на транспортування газу збільшує вартість газу для українських споживачів, яка і зараз - одна з найвищих - як для населення, так і для промисловості, яка ніяк не дотується. І це безпосередньо впливає на собівартість товарів, вироблених промисловістю", - підкреслив він.

Каленков також акцентував увагу на тому, що у результаті цього підвищення програють усі.

"Чи зможуть витримати це споживачі? Якщо ні, результат і для того ж "Укртрансгазу", і для промисловості, і для економіки країни буде негативним. Тому що скоротяться обсяги виробництва, скоротиться споживання газу, скоротяться доходи, в тому числі, і в "Укртрансгазу", - зазначив президент "Укрметалургпрому ".

Він підкреслив, що підприємства вітчизняного гірничо-металургійного комплексу вже зараз відчувають вплив світової кризи, адже на експорт йде близько 85% продукції українського ГМК.

"Світова криза, про яку ми говорили, попереджали і яку просили брати до уваги при ухваленні тих чи інших державних рішень - вже настала. Другий місяць поспіль, у вересні і жовтні, обсяги виробництва сталі падають на 10%. Всі металургійні підприємства вже з початку року працюють у збиток. Вони почали скорочувати обсяги виробництва. Деякі підприємства – як Дніпропетровський металургійний комбінат, Дніпропетровський металургійний завод - зупиняються або скорочують до мінімуму виробництво. І це тільки перші ластівки", - розповів Каленков.

За таких умов, на його думку, держава повинна була б допомогти промисловості скоротити собівартість продукції, щоб не втратити зовнішні ринки. Зокрема, за допомогою адекватної тарифної політики.

"Ми стоїмо на краю прірви. Підприємства рахують кожен долар, роблять все, щоб скоротити собівартість продукції. За таких умов ще більше важливі тарифні рішення держави і держкомпаній. Рішення одномоментно збільшити у 2,5-3 рази і без того найвищий в Європі тариф – неприпустиме. Зараз варто було б у якості антикризового кроку навпаки знижувати тариф, а не роздувати його ще більше", - переконаний Каленков.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що "Укртрансгаз" має намір істотно збільшити тариф на транспортування газу. Якщо підвищення відбудеться, українські споживачі газу змушені будуть платити на 36 млрд грн більше. При цьому 18 млрд грн складуть додаткові витрати на газ для населення.

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